Sneijder komt terug op zijn vernietigende uitspraak over Feyenoorder: 'Ik was te bruut'

Wesley Sneijder vindt dat hij Justin Bijlow iets te hard heeft aangepakt. De recordinternational van het Nederlands elftal zei drie weken geleden dat de keeper van Feyenoord beter kan stoppen. "Dat was misschien iets te bruut gezegd", aldus Sneijder voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Manchester City - Feyenoord bij Ziggo Sport.

Bijlow keert dinsdag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar Timon Wellenreuther staat onder de lat. "Priske zegt dat hij goede keepers heeft, maar daar ben ik het niet mee eens", aldus Sneijder. "Dat heeft hij niet. Het is logisch dat Bijlow weer bij de selectie zit, maar ook logisch dat Wellenreuther keept. Je wil in de aanloop naar zo'n wedstrijd toe duidelijkheid hebben, zeker van de keeper.

Drie weken geleden haalde Sneijder in dezelfde studio hard uit naar Bijlow. "Die jongen kan beter stoppen met keepen. Het komt iedere keer terug. Ik vind het wel sneu, want het komt ergens vandaan", zei Sneijder toen.

"Ik denk ook dat het met een bepaalde spanning te maken heeft. Hij kan niet met druk omgaan denk ik. We weten niet wat hij heeft, want daar wordt geheimzinnig over gedaan. Maar spanning op de spieren zoals ze zeggen... dat mag natuurlijk niet gebeuren", aldus Sneijder drie weken geleden.

Nu komt hij enigszins terug op die uitspraken. "Dat was misschien een beetje te voorbarig, te bruut gezegd. Het is wel een probleem. Als je niet met bepaalde spanning en druk om kan gaan... Helemaal als keeper, waarbij elke fout groot wordt uitgemeten... Dan wordt het heel lastig voor de toekomst."

Zelf zou Sneijder de eer aan zichzelf houden. "Als ik keeper zou zijn, en ik zou niet met de verantwoordelijkheid om kunnen gaan, en het gaat in mijn lichaam zitten, dan zou ik stoppen."