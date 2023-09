Sneijder: ‘Hij kwam bij mij als lastige jongen, nu uitblinker in Eredivisie’

Maandag, 4 september 2023 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

Wesley Sneijder is blij om te zien dat Tijjani Noslin het goed doet bij Fortuna Sittard. De Oranje-recordinternational nam de 24-jarige aanvaller in het seizoen 2020/21 een jaar lang onder zijn hoede bij amateurclub DHSC. "Als je in zo'n korte tijd van de amateurs naar de profs gaat en dan bij Ajax gisteren iedereen voorbijloopt, dan verdient dat alleen maar lof", zegt Sneijder in Veronica Offside.

Pierre van Hooijdonk was zondag in Studio Voetbal al positief over Noslin, die in zijn ogen 'een plaag' was voor Ajax (0-0). De oud-spits denkt echter dat Noslin weinig gaat scoren in zijn carrière. "Hij heeft ook weinig gescoord, maar hij heeft wel veel dreiging", reageert Sneijder. "Ik vond hem tegen Ajax geweldig, los van die gemiste penalty. Dit is gewoon een regel in de voetballerij: als je wordt neergelegd, neem je hem niet."

Sneijder kent Noslin goed. "Hij heeft een jaar bij mij bij DHSC gespeeld. Hij kwam binnen en werd bestempeld als een hele moeilijke jongen. Ik ben een jaar met hem aan de slag gegaan, want ik zag echt wel wat in hem. Hij beheerst alles. Hij kan koppen, hij heeft een voorzet, een actie, een goede dribbel, hij is snel. Die jongen had alles om het betaald voetbal te halen. Dat lastige heb ik er in de eerste week uitgehaald bij hem. Hij kwam in het begin te laat en daarna nooit meer."

"Toen is hij aan de slag gegaan, met als gevolg dat hij bij Fortuna kwam." Dat was in 2021. "Toen heb ik ook gezegd: 'Geef hem een jaar de tijd. Hij moet wennen aan het betaald voetbal, elke dag trainen. En daarna staat hij er voor je.' Ze lopen nu met hem weg." Noslin had zelfs een transfer naar het buitenland kunnen maken, onthult Sneijder. "Op de laatste dag is nog een transfer afgeketst naar Millwall. Op de laatste dag wilden ze aan de eisen van Fortuna voldoen, maar Fortuna vond het niet meer nodig om hem te verkopen. Er wordt zeker wel op hem gelet, ook in het buitenland."