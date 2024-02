Sneijder gelooft dat alleen oude truc van Ten Hag Ajax kan redden tegen BodÃ¸

Sneijder gelooft dat alleen oude truc van Ten Hag Ajax kan redden tegen Bodø

Wesley Sneijder vindt het onbegrijpelijk dat John van 't Schip bij Ajax blijft vasthouden aan het traditionele 4-3-3-systeem. De Oranje-recordinternational stelt vast dat de Amsterdammers door blessures geen enkele geschikte buitenspeler overhebben, terwijl er wel centrumspitsen voorhanden zijn. "Als je nu nog doorgaat met 4-3-3, dan faal je toch als trainer?", vraagt Sneijder zich af in Veronica Offside.

Ajax kwam zondag dramatisch voor de dag tegen NEC (2-2). "Door het wegvallen van Steven Bergwijn en Steven Berghuis heeft Ajax geen buitenspelers meer", constateert Sneijder. "Dan verwacht ik van Van 't Schip, van een trainer van Ajax, dat hij wat anders gaat doen. Dan ga je toch zeker niet met Ar'Jany Martha, die we als linksback kennen, als rechtsbuiten spelen?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sneijder weet dat het in Amsterdam zeer gevoelig ligt om af te wijken van het 4-3-3-systeem. Toch gebeurde dat vrij recent nog onder het bewind van Erik ten Hag. In de laatste maanden voor zijn vertrek naar Manchester United in 2022 speelde Ajax 4-4-2 tegen PEC Zwolle (3-0 winst), AZ (2-2) en sc Heerenveen (5-0 zege). Door die resultaten behaalde Ajax de 36ste landstitel uit de clubhistorie.

"Brobbey is in bloedvorm", zegt Sneijder, die donderdag tegen FK Bodø/Glimt absoluut met twee spitsen zou gaan spelen. Chuba Akpom was tegen NEC geblesseerd. "Dan zet je toch Rijkhoff ernaast?" Sneijder denkt dat Van 't Schip bang is voor kritiek. "Omdat ze willen vasthouden aan het Ajax-systeem, het 4-3-3. Maar Kristian Hlynsson is geen buitenspeler."

"Dan faal je als trainer", is de keiharde conclusie van Sneijder. "Je moet toch met Brobbey en Rijkhoff voorop spelen. Je hebt middenvelders in overvloed, daar ligt het niet aan. Die heb je zelfs een beetje te veel."

Sneijder ziet een belangrijke rol weggelegd voor Branco van den Boomen. "Die komt nu langzaam weer terug na zijn blessure. Die wordt steeds erin gebracht en die zal uiteindelijk wel een basisspeler worden."

Wim Kieft vult aan: "Ik zou met Jordan Henderson en Van den Boomen samen op het middenveld gaan spelen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties