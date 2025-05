Sneijder gaf vlak voor Clásico tip aan basisspeler van Real Madrid: 'Ik spreek hem vaker'

Wesley Sneijder is zeer onder de indruk van Arda Güler, zo heeft de analist gezegd bij Ziggo Sport voorafgaand aan het duel tussen FC Barcelona en Real Madrid. De voormalig speler van Real Madrid gaf aan regelmatig contact te hebben met het Turkse toptalent.



Güler kwam in de zomer van 2023 van Fenerbahçe naar Los Blancos. In zijn eerste seizoen in Madrid kwam hij er nauwelijks aan te pas, maar dit seizoen mag hij steeds vaker in de basis starten van manager Carlo Ancelotti.



“Ze hebben hem heel rustig gebracht. Hij is stijflinks, maar kan ook met rechts schieten. Hij is heel erg aanwezig”, begint Sneijder zijn lofzang over de twintigjarige Turk.



“Ze hebben het rustig met hem opgebouwd, dat hebben ze heel slim gedaan bij Real. Hij zal volgend seizoen een vaste basisspeler worden bij Real Madrid”, verzekert de recordinternational van Oranje.



“Hij ziet het niet alleen, hij heeft ook de kwaliteiten om ballen overal neer te leggen. Ik heb contact met hem gehad en hem een tip gegeven. Ik zei: ‘Je moet tegen Ancelotti zeggen dat hij jou in de basis moet zetten.’ Ik denk niet dat hij dat gedaan heeft”, lacht Sneijder.



Noa Vahle, presentatrice bij Ziggo, vroeg aan Sneijder of hij vaker contact heeft met Güler. “De laatste tijd spreek ik hem vaker. Het is echt een hele lieve, zachte jongen.”



“Ik hoop dat hij de lijn kan doortrekken. Hij is echt in een bloedvorm”, besluit Sneijder. Güler kwam dit seizoen 24 La Liga-duels in actie. Hierin wist hij drie doelpunten te maken en drie assists te geven.