'Mohamed Salah kan Liverpool verlaten voor jaarsalaris van 192 miljoen (!) euro'

Mohamed Salah is ook dit seizoen een van de grote sterren bij Liverpool, maar het is zeer de vraag of de Egyptenaar ook na dit seizoen te bewonderen is op Anfield. Net als in voorgaande jaren geniet de aanvaller interesse uit Saudi-Arabië, waar Salah een monstersalaris in het verschiet is gesteld door Al-Hilal.

Het verhaal is bekend: net als Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk heeft Salah een aflopend contract bij Liverpool. De gesprekken tussen de club en de rechtsbuiten hebben vooralsnog geen nieuwe verbintenis opgeleverd, waardoor het zeer de vraag is of Salah ook komend seizoen nog voor de club speelt.

Salah staat net als in voorgaande transferperiodes in de nadrukkelijke belangstelling van de Saudi Pro League en met name Al-Hilal hengelt ditmaal naar zijn diensten. De ploeg van trainer Jorge Jesus liet Neymar onlangs vroegtijdig vertrekken naar Santos en wil de vrijgekomen vacature gebruiken om zich te versterken met een nieuwe wereldster.

Die nieuwe wereldster moet Salah worden. De voormalig speler van onder meer AS Roma kreeg in 2023 al een duizelingwekkende aanbieding, toen van Ittihad Club. De club legde destijds een meerjarig contract op tafel tegen een jaarlijkse vergoeding van 160 miljoen pond (zo’n 192 miljoen euro). Salah kan twee jaar later tegen dezelfde voorwaarden tekenen bij Al-Hilal. In 2023 wees Liverpool een bod van 180 miljoen euro van Ittihad Club af.

Nu liggen de kaarten anders. Liverpool staat door het aflopende contract van Salah een stuk minder sterk en hoewel de gesprekken tussen Liverpool en Salah volgens journalist Ben Jacobs van GiveMeSport ‘positief’ verlopen, is er zeker nog geen akkoord bereikt over de lengte van het contract en de financiële voorwaarden daarvan.

Al-Hilal heeft Liverpool al voorzichtig benaderd met het verzoek om Salah voor het einde van zijn aflopende verbintenis te contracteren, áls Salah dan definitief heeft besloten om zijn avontuur in Liverpool definitief te beëindigen. Liverpool heeft positief gereageerd op dat verzoek, al doet de club er alles aan om het contract te verlengen.

Al-Hilal wil Liverpool en Salah de tijd en ruimte geven om een natuurlijk onderhandelingsproces tussen club en speler niet tegen te gaan. Michael Emenalo, de sportief directeur van de Saudi Pro League, onderhoudt een ‘uitstekende’ relatie met Salah en hoopt de speler op deze ‘respectvolle’ manier te kunnen strikken, maar zit voorlopig wel in de wachtkamer.

Als Salah besluit de stap naar Al-Hilal te zetten, wil de club hem tijdig inschrijven om hem in te kunnen zetten op het WK voor Clubteams. Al-Hilal neemt het op dat toernooi in de groepsfase op tegen Real Madrid, Red Bull Salzburg en Pachuca.