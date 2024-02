Slot wantrouwt Roma dag voor duel met Feyenoord: ‘Het zou bijna naïef zijn...’

Arne Slot heeft er bewust voor gekozen om woensdag met Feyenoord niet in Rome, maar in Rotterdam te trainen. De oefenmeester verklaart op de persconferentie dat daar meerdere redenen voor zijn. Eén van die redenen is dat hij Roma simpelweg niet volledig vertrouwt. "Het zou bijna naïef zijn om te denken dat zij niet ergens een camera hebben staan of niet ergens iets filmen."

Het is alweer de vierde keer in zeventien maanden tijd dat Feyenoord op bezoek komt in Stadio Olimpico. Nadat ontmoetingen met zowel Roma als Lazio (tweemaal) volgt er donderdagavond een nieuwe ontmoeting in korte tijd in het iconische stadion. ESPN-verslaggever Sinclair Bischop stelt dat Slot 'elke grasspriet nu wel kent' en vraagt of dat de reden is dat Feyenoord woensdag in Nederland trainde en niet in Olimpico.

"Dat is een deel van de reden", antwoordt Slot. "We kennen het stadion hier allemaal heel goed en de jongens hebben hier jongstleden nog gespeeld. Dat is soms een reden om wel in een stadion te trainen, als je er nooit eerder geweest bent. De andere reden is dat als je in Nederland traint ook nog dingen aan kan geven."

"As je dat hier in het stadion doet, zou het bijna naïef zijn om te denken dat zij niet ergens een camera hebben staan of niet ergens iets filmen, want dat gebeurde in het verleden bij clubs waar ik werkzaam was ook. Ik weet niet of ze dat hier doen, maar daar hou je altijd wel rekening mee."

"Dan wordt het hier (in Olimpico, red.) zo'n algemene training. We hadden nog een extra dag om ons voor te bereiden en we gaan vanavond (woensdagavond, red.) ook nog een elf tegen elf doen, dat kan bij ons ook niet altijd. Dus hebben we ervoor gekozen om vandaag in Nederland te trainen."

Slot weet dat Feyenoord een hoog niveau moet halen om verder te bekeren. "Ik vind dat het in alle vier de wedstrijden heel dicht bij elkaar ligt", doelt Slot op de eerdere ontmoetingen met Roma. In de zomer van 2022 won Roma de Conference League-finale met 1-0. Een jaar later won Feyenoord het heenduel in de kwartfinale van de Europa League met 1-0, om vervolgens na verlenging met 4-1 te verliezen in Rome. Vorige week besloten Roma en Feyenoord op 1-1, waardoor alles nog openligt.

"Ik hoop dat het morgen ook weer het geval is", doelt Slot op het gelijkwaardige niveau van beide ploegen. "Want dat we tegen een hele sterke tegenstander moeten, heb ik vorige week ook ervaren. En nu hebben zij het thuisvoordeel, dus ja. Dan zullen wij heel goed moeten zijn om er een gelijkwaardige wedstrijd van te maken."

Jahanbakhsh

Bij Feyenoord gaat Alireza Jahanbakhsh niet aan de aftrap verschijnen. De Iraniër was er de afgelopen wedstrijden niet bij wegens een blessure en heeft sinds zijn herstel pas één à twee keer keer meegetraind. "Dat is wel heel weinig", vindt Slot. "Ik heb niet heel veel aanleiding om dingen anders te doen. Als je mij de afgelopen 2,5 jaar hebt gevolgd bij Feyenoord, doe ik dat überhaupt niet zo veel."

Feyenoord trapt donderdagavond om 21:00 uur af tegen Roma. In het heenduel kopte Igor Paixão de Rotterdammers op voorsprong, waarna Romelu Lukaku in de tweede helft voor de 1-1 eindstand zorgde. Het duel in Stadio Olimpico begint donderdag om 21:00 uur.

