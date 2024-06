Slot vertelt in eerste interview bij Liverpool welke speler hij direct sprak

Woensdag verscheen er op het YouTube-kanaal van Liverpool voor het eerst een interview met Arne Slot. De bij Feyenoord vertrokken trainer vertelt in het gesprek onder meer over zijn speelstijl en welke spelers hij al sprak.

"In eerste instantie heb ik contact gezocht met slechts een paar spelers. Voordat Jürgen (Klopp, zijn voorganger, red.) weg was wilde ik niet met iedereen spreken", zo vertelt Slot. "Dat leek me wel zo eerlijk richting Jürgen en de spelers, want ik zou het ook niet leuk vinden als mijn opvolger spelers had gebeld als ik nog niet weg was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het leek me logisch om te beginnen bij Virgil (van Dijk, red.), wat een makkelijk gesprek voor me was omdat het in het Nederlands kon. Daarna heb ik een paar anderen gebeld, maar niet te veel, omdat veel spelers zich moesten voorbereiden op het EK en de Copa América."

"Ik hoop dat veel spelers nog lang niet terugkeren, zeker de Nederlanders, zodat ze zo ver mogelijk in het toernooi komen en de finale halen", laat Slot de Oranje-fan in hem naar boven komen. "En daarna zal ik iedereen ontmoeten."

Ter voorbereiding op het komende seizoen gaat de blik nu eerst op het 'fit krijgen van spelers'. "En daarnaast moet ik mijn spelopvattingen bij de spelers laten binnendringen. Met sommige spelers heb ik veel tijd, met anderen hangt het ervan af wanneer ze terugkomen van het toernooi waar ze aan meedoen."

Speelstijl

Slot greep de kans ook meteen aan om te vertellen over zijn speelstijl, die volgens hem 'niet compleet anders' is dan die van Klopp. "Maar het zou raar zijn als we precies dezelfde dingen zouden doen."

"Ondanks dat ik zijn vervanger ben, ben ik niet volledig hetzelfde als Jürgen Klopp. We gaan zo snel mogelijk onze ideeën implementeren bij de spelers die er al zijn en zodra de rest aansluit, kunnen zij het hopelijk sneller oppakken dankzij de spelers die het al snappen. We moeten ervoor klaar zijn bij de eerste wedstrijd, Ipswich Town-uit."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties