Slot onthult in welke minuut Gimenez in de ploeg komt bij Feyenoord tegen Roma

Arne Slot heeft een heldere verklaring voor de keuzes in zijn opstelling. Feyenoord moet het donderdagavond in het Europa League-duel met AS Roma stellen zonder onder meer Lutsharel Geertruida en Quinten Timber, terwijl ook Santiago Gimenez niet fit genoeg is bevonden om te starten. Voor de camera van ESPN legt Slot uit wanneer hij verwacht de Mexicaanse topschutter binnen de lijnen te brengen.

“Er was inderdaad nog hoop dat Geertruida wel mee zou doen vandaag, omdat hij ziek en niet geblesseerd is”, vertelt Slot voorafgaand aan het duel. “Maar hij is niet voldoende hersteld en hij heeft het dus niet gehaald.”

Verder is ook Alireza Jahanbakhsh redelijk onverwacht afgehaakt voor het duel met de Romeinen. “Hij was niet helemaal fit uit de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam gekomen. Hij heeft het een dag voor de wedstrijd geprobeerd, maar hij gaf aan dat hij te veel last heeft van zijn hamstring om te spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Gimenez is woensdag getest. Hij heeft meegetraind, maar hij is niet fit genoeg om te starten. Hij voelde zich er zelf ook niet happy bij om vandaag te starten. Het zou in zijn geval om twintig tot dertig minuten meespelen gaan vandaag.”

“Ik weet dat we vandaag veel spelers missen, maar ik wil vooral onze speelstijl terug kunnen zien. Deze jongens moeten hard gaan werken, en daar heb ik alle vertrouwen in”, aldus Slot.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord, waar hij de komende tijd de geblesseerde Justin Bijlow vervangt. De verdediging bestaat uit Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Gernot Trauner kampt nog met een hamstringblessure en werd afgelopen weekend al vervangen door Beelen.

Op het middenveld kiest Slot andermaal voor Zerrouki als vervanger van Timber, die nog niet herteld is van een hoofdblessure. De middelste linie van de Rotterdammers wordt verder gevormd door Mats Wieffer en nummer 10 Calvin Stengs. Voorin wordt Ueda geflankeerd door Minteh (rechts) en Igor Paixão (links).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties