Slot legt uit waarom Giménez ondanks veel interesse bijtekent bij Feyenoord

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:51

Arne Slot heeft voor de camera van ESPN uitleg gegeven over de contractverlenging van Santiago Giménez bij Feyenoord. De trainer van de Rotterdammers is dolblij dat de Mexicaanse spits tot medio 2027 heeft bijgetekend. "Wat het zegt? Ik denk dat het vooral zegt dat hij het enorm naar zijn zin heeft bij Feyenoord en dat wij hem enorm waarderen", aldus Slot tegenover Hans Kraay junior.

Vanuit de Europese top werd al voorzichtig getrokken aan Giménez. Dat de aanvaller een nieuw contract ondertekend heeft, biedt Slot geen garanties. "Je hebt in de voetballerij nooit zekerheid of mensen blijven, ook niet als ze bijtekenen. Wat het voordeel dan is voor de supporters en voor mij? Vaak is het wel een indicatie, maar dat is wat anders dan zekerheid. Daarbij komt natuurlijk: een jaar langer betekent in het algemeen dat je meer voor zo'n speler kunt vragen, omdat je een langer doorlopend contract hebt.

Slot weet dat Giménez vroeg of laat verkocht zal worden. "Wij proberen hem op deze manier langer bij ons te houden, maar die zekerheid heb je in het voetbal zo goed als nooit." Kraay junior geeft gekscherend de suggestie dat directeur Dennis te Kloese zijn telefoon niet meer op moet nemen. "Tot op heden neemt Dennis steeds op, maar ik hoop weleens dat hij dat niet doet", lacht Slot. "Een voordeel voor ons zou kunnen zijn dat een exorbitant bedrag na die contractverlenging nog wat exorbitanter zal moeten zijn."

Feyenoord speelde in op het vertrek van Danilo naar Rangers door Ayase Ueda weg te halen bij Cercle Brugge. De Japanner is vrijdag bij de Johan Cruijff Schaal tegen PSV nog niet speelgerechtigd. Kraay junior wil weten of Ueda dit seizoen eventueel ook samen kan spelen met Giménez. "Ik zie Ueda vooral als spits", zegt Slot. "Maar vorig seizoen hebben we ook met regelmaat, als het nodig was, met twee spitsen gespeeld. Als je wat wil forceren zou ook een spits vanaf de zijkant kunnen, maar hij is vooral als spits gehaald. Als Santiago niet kan spelen, of uit vorm is, dan hebben we een goede vervanger. En daarbij: als Santiago zo doorgaat zal het niemand verbazen dat hij een keer verkocht wordt."