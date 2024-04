Slot en spelers Feyenoord swingen tot late uurtjes mee met Rotterdamse rapgroep

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de selectie van Feyenoord, die de bekerwinst op NEC (1-0) zondagavond vierde in restaurant de Harbour Club.

De spelers van Feyenoord genoten zichtbaar na de winst van de TOTO KNVB Beker. De kleedkamer van de Rotterdammers veranderde al snel in een halve disco en later op de zondagavond werd ook nog feest gevierd in de Harbour Club, waar de spelers genoten van een optreden van rapformatie Broederliefde.

Trainer Arne Slot mengde zich breedlachend ook in het feestgedruis, zo is te zien in een Instagram Story van Broederliefde, dat op de beelden hun nummer ‘Wie Dan?! (Soukous Live)’ ten gehore bracht.

