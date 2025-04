Aanvoerder keert na zeven maanden afwezigheid terug in selectie FC Barcelona

Marc-André ter Stegen keert na een afwezigheid van 215 dagen terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona. De 32-jarige sluitpost liep in september 2024 een zware knieblessure op en miste in totaal 45 wedstrijden.

Barça maakt de rentree van Ter Stegen vrijdag wereldkundig. Een dag later nemen de Catalanen het in de Copa del Rey-finale op tegen Real Madrid.

De verwachting in de Spaanse media is dat Ter Stegen niet meteen terugkeert onder de lat. Wojciech Szczesny, die in oktober werd gepresenteerd als tijdelijke stand-in van de Duitse aanvoerder, verkeert in blakende vorm en keept vermoedelijk ook tegen de Madrileense rivaal.

Voor het Barcelona van Hansi Flick staat zaterdag de tweede prijs van het seizoen op het spel. In januari legde het reeds beslag op de Spaanse supercup.

Ter Stegen liep zijn hevige knieblessure op in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Villarreal (1-5). Hij moest zich direct laten vervangen door Iñaki Peña.

Wat wachtte was een ziekenboegverblijf van zeven maanden lang. Zaterdag komt daar na precies 215 dagen een einde aan.

In het restant van het seizoen, waarin Barça ook meestrijdt om de LaLiga-titel en de eindzege in de Champions League, vecht Ter Stegen met Szczesny om een plekje tussen de palen. De Pool werd in eerste instantie gehaald tot het einde van de campagne, maar tekende onlangs een jaar bij en zal dus ook na de zomer met Ter Stegen concurreren.