Slecht nieuws voor Bayern München: seizoen Kingsley Coman lijkt ten einde

Kingsley Coman lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen voor Bayern München. De Franse aanvaller viel zaterdagmiddag geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen FC Köln (2-0). Coman blijkt een spierblessure in zijn bovenbeen te hebben opgelopen, en staat daardoor ‘meerdere weken’ aan de kant.

Coman beleeft een weinig gelukkig seizoen in het shirt van der Rekordmeister. Hij wist tot dusver slechts vijf keer te scoren en stond meerdere keren aan de kant met verschillende blessures.

Tegen Köln ging het vlak na rust opnieuw mis. Hij kapte zijn tegenstander uit, waarna hij meteen naar de knie greep en zich moest laten vervangen. Na afloop van het duel maakte Bayern melding over de ernst van de blessure.

Na medisch onderzoek is gebleken dat Coman ‘meerdere weken’ aan de kant staat, maakt de club bekend. Volgens journalist Fabrizio Romano is het EK vooralsnog niet in gevaar voor de Fransman.

“Kingsley Coman wordt op tijd terugverwacht om deel uit te kunnen maken van de selectie van Frankrijk op het EK”, meldt de Italiaan op X. “De verwachting is dat Coman terugkeert op het EK, en dat hij dit seizoen niet meer voor Bayern speelt.”

De blessure van Coman is slecht nieuws voor Bayern-trainer Thomas Tuchel. Komende week moet hij het in de returnwedstrijd tegen Arsenal in de Champions League namelijk ook al stellen zonder de geblesseerde Serge Gnabry en Leroy Sané.

De Champions League is de enige prijs waar Bayern dit jaar nog kans op maakt. In de DFB-Pokal werd de club al vroeg uitgeschakeld door FC Saarbrücken, en in de Bundesliga is het een kwestie van tijd voordat Bayer Leverkusen de landstitel veiligstelt.

