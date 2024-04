Slecht nieuws FenerbahÃ§e: seizoen Oosterwolde door blessure zo goed als voorbij

Slecht nieuws Fenerbahçe: seizoen Oosterwolde door blessure zo goed als voorbij

Jayden Oosterwolde heeft zijn meniscus afgescheurd, zo laat Fenerbahçe op de officiële kanalen weten. Donderdagavond speelde hij met zijn elftal tegen Olympiakos (3-2 nederlaag), toen het noodlot toesloeg. Er is geen hersteltijd gecommuniceerd, maar Turkse media gaan ervan uit dat het seizoen voor de Nederland voorbij is.

Het voorval gebeurde in de 42ste minuut van de wedstrijd. De Gele Kanaries keken op dat moment tegen een 2-0 achterstand aan, toen Oosterwolde na een duel met Olympiacos-rechtsbuiten Giorgos Masouras lelijk landde.

De voormalig verdediger van FC Twente greep direct naar zijn knie en sloeg de handen voor zijn ogen. Er was meteen vrees voor een ernstige knieblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het duel met Masouras leek onschuldig, maar het was direct duidelijk dat Oosterwolde het duel niet kon uitspelen. Per brancard werd hij op een karretje geplaatst dat hem naar de zijlijn bracht. Zijn vervanger was Ferdi Kadioglu.

Na de wedstrijd doken er beelden op van een strompelende Oosterwolde in de catacomben. Hij verliet het stadion op krukken en weet nu dus dat hem een periode van revalidatie staat te wachten.

Oosterwolde, die zijn hele jeugdopleiding genoot bij FC Twente, brak in 2020 door bij het eerste van de Tukkers. De inmiddels 22-jarige Zwollenaar ontpopte zich tot een betrouwbare klant in de verdediging en maakte na 41 wedstrijden in de hoofdmacht een transfer naar het Italiaanse Parma. Eerst werd hij verhuurd, waarna hij juli 2022 de definitieve overstap maakte naar Italië voor een bedrag van 3,3 miljoen euro.

Anderhalf jaar na die overstap maakte Oosterwolde de overstap naar zijn huidige werkgever Fenerbahçe. In de Turkse Süper Lig is de linkervleugelverdediger annex centrumverdediger een vaste waarde. Trainer Ismail Kartal deed al 41 keer beroep op zijn pupil. In de vorige ronde van de Conference League was hij nog belangrijk met een treffer tegen Union Saint-Gilloise.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties