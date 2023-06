Slagvaardig Heerenveen praat met Chelsea over voormalig transfertarget van PSV

Donderdag, 1 juni 2023 om 13:31 • Guy Habets

Charlie Webster is volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid speler van sc Heerenveen. Dat schrijft de Leeuwarder Courant. De Friezen zijn dicht bij een akkoord met Chelsea, de werkgever van de negentienjarige middenvelder, en gaan Webster voor een seizoen huren. De jonge Engelsman moet het gat opvullen dat diverse vertrekkende middenvelders gaan achterlaten.

De Leeuwarder Courant weet dat de kans aanwezig is dat Thom Haye deze zomer een transfer maakt. Sunderland en Toulouse zouden belangstelling hebben voor de spelmaker, die nog een jaar vastligt in het Abe Lenstra Stadion. Daarnaast gaat Rami Al Hajj de deur transfervrij achter zich dichttrekken in Heerenveen en mag ook Tibor Halilovic uitkijken naar een andere club. Het aanstaande vertrek van drie middenvelders maakt dat de Friezen in die linie nieuwe spelers willen hebben en Webster is er daar een van.

De negentienjarige Engelsman speelt op dit moment voor Chelsea Onder 21 en mocht nog niet debuteren in het eerste elftal van the Blues. Wel zat het talent in december 2021 negentig minuten op de bank tijdens het EFL Cup-duel met Brentford (0-2) en speelde hij al wedstrijden voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van Engeland. Webster zit al sinds zijn negende in de jeugdopleiding van Chelsea. Dat Heerenveen bij een speler van Chelsea uitkomt, is geen verrassing. Kenneth Zandvliet is sinds een paar weken de nieuwe hoofd scouting van de club uit het Noorden en die fungeerde eerder als jeugdscout voor de Londense club.

In december vorig jaar meldden PSV en Borussia Dortmund zich naar verluidt nog voor Webster. Destijds had Webster een aflopend contract en hoopten beide clubs te profiteren van de impasse in de onderhandelingen, zo schreef Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Nu de Engelsman zijn contract heeft verlengd, is er van een definitieve transfer geen sprake meer. Een eventuele deal met Heerenveen kan alleen op huurbasis rond komen.