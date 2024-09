Sky weet welke drie namen in Rome rondzingen als opvolger van Daniele de Rossi

Nu Daniele de Rossi niet langer de trainer is van AS Roma, moet de clubleiding van i Giallorossi op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. Daarbij passeren meerdere namen de revue.

De belangrijkste 'binnenlandse' kandidaat zou daarbij Ivan Juric zijn, zo schrijft transfergoeroe Gianluca Di Marzio woensdag. De 49-jarige Kroaat was tot eind juni actief als trainer van Torino.

Bij die ploeg, waar Perr Schuurs onder contract staat, eindigde zijn dienstverband. Juric wilde zelf niet verlengen in Turijn, zo vertelde hij. "Ik was niet overtuigd over het tekenen van een nieuw contract en ik heb daar geen spijt van", zei hij destijds.

Juric is als trainer louter actief geweest in Italië. Voor zijn periode bij Torino was hij eerder werkzaam als trainer van Hellas Verona, Genoa, Crotone en Manova. Mogelijk kijkt Roma echter ook buiten de eigen landsgrenzen.

Edin Terzic

Edin Terzic zou daar met bovengemiddelde interesse worden bekeken, schrijft Patrick Berger namens de Duitse tak van Sky Sport. "Tot nu toe is er geen contact geweest met de voormalig Borussia Dortmund-coach", verzekert de journalist.

De 41-jarige Terzic leidde die Borussen vorig seizoen naar de Champions League-finale, die verloren werd van Real Madrid. In competitieverband was het minder overtuigend voor de ploeg die nu geleid wordt door Nuri Sahin. Terzic eindigde op de vijfde stek, met 27 minder verzamelde punten dan het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso.

Mocht de keuze op Terzic vallen, krijgt Mats Hummels in ieder geval te maken met een oude bekende. De twee werkten ook al samen in het Signal Iduna Park. De 35-jarige verdediger tekende in de zomer een contract in de Italiaanse hoofdstad.

Thomas Tuchel

De laatste naam die in verband wordt gebracht met de functie van hoofdtrainer bij Roma is een landgenoot van Hummels, Thomas Tuchel. Tuchel is nog steeds werkloos na zijn ontslag bij Bayern München. Vooralsnog lopen er ook nog geen gesprekken tussen het kamp van Tuchel en de Friedkin Group, eigenaren van Roma.