Sjoerd Mossou voorspelt duurste transfer in de Eredivisie in 2025: 'Geweldige speler'

Sjoerd Mossou buigt zich in de eerste AD Voetbalpodcast van 2025 over de mogelijk duurste uitgaande transfer in de Eredivisie. De sportjournalist verwacht dat PSV-middenvelder Malik Tillman de speler wordt die voor het grootste bedrag zal worden verkocht in het nieuwe voetbaljaar.

Mossou krijgt in de podcast de vraag welke speler deze maand of anders in de zomer voor de hoogste transfersom van club wisselt in de Eredivisie. ''Tillman. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik hem recent een paar zeer slechte wedstrijden heb zien spelen.''

Om daar vervolgens direct aan toe te voegen: 'Maar ik vind hem wel een geweldige speler. En ik denk dat Tillman voor de internationale markt heel interessant is. Maar dat geldt wel voor meer jongens bij PSV.''

''Dan denk ik niet aan Joey Veerman. Ik denk dat Ismael Saibari nog veel meer geschikt is voor een topcompetitie'', voorspelt Mossou, die ook de selectie van Feyenoord onder de loep neemt en één naam specifiek bespreekt.

Mossou denkt dat Anis Hadj Moussa Feyenoord miljoenen kan opleveren. De veelzijdige vleugelaanvaller, met een contract tot medio 2029 in Rotterdam, behoort al weken tot de uitblinkers in het team van Brian Priske en is meer dan eens in verband gebracht met een transfer naar een Europese topcompetitie.

''Anis Hadj Moussa gaat geen records verbreken, maar kan wél een geweldig rendement opleveren'', kijkt de Eredivisie-watcher van het Algemeen Dagblad in zijn glazen bol.

Hadj Moussa werd afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro overgenomen van Vitesse en levert Feyenoord normaal gesproken een veelvoud op van dat bedrag, mocht de Algerijnse aanvaller daadwerkelijk worden verkocht.