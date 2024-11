Sjoerd Mossou oppert uiterst verrassende naam als rechtsbuiten in Nederlands elftal

Door de afwezigheid van de geblesseerde Xavi Simons moet bondscoach Ronald Koeman een oplossing vinden voor de rechtsbuitenpositie in het Nederlands elftal. Donyell Malen wordt door velen gezien als de logische vervanger, maar Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou oppert bij het ESPN-programma Voetbalpraat een andere, zeer verrassende naam.

De discussie in de talkshow centreert zich over het vraagstuk wie in dit Oranje-elftal de doelpunten gaat maken. Hans Kraay junior analyseert het middenrif en concludeert dat, naast een enkele van Tijjani Reijnders, men weinig goals vanuit het middenveld mag verwachten.

Om die reden moet Koeman volgens de analist voorin 'doelpunten opstellen', wat zou pleiten voor een basisplek voor Malen als rechtsbuiten. Mossou heeft een ander idee.

"En Koopmeiners, hangend op rechts", oppert de schrijver, "zou je dat zien zitten, Hans? Met (Denzel, red.) Dumfries die eroverheen komt en Koopmeiners een beetje aan de binnenkant."

Kraay wordt niet meteen warm van het idee. "Malen is sowieso altijd extreem wisselvallig geweest in het Nederlands elftal", redeneert Mossou verder. "Het is óf oké, óf helemaal niks. Dat hij een stabiele oplossing is, kan je je afvragen."

"Maar vooral omdat Dumfries, die weer helemaal in vorm is en bij zijn club (Inter, red.) ook alles speelt, sowieso gaat spelen aan die rechterkant, zou het niet zo gek zijn om met een rechtsbuiten die iets meer aan de binnenkant staat te spelen", aldus Mossou.

"Je kunt het misschien ook in fases van wedstrijden doen. Dumfries is in die rol, juist met een buitenspeler aan de binnenkant, ongeveer de international met het meeste rendement."