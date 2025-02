Sjoerd Mossou eist 'grondige analyse' naar 'krankzinnige' ontwikkeling bij Feyenoord

Menig Nederlands medium trekt dezelfde conclusie nadat Feyenoord dankzij een 1-1 gelijkspel in Italië AC Milan uitschakelde in de tussenronde van de Champions League: zonder geluk vaart niemand wel.

Vooral de Volkskrant ziet in dat de het doorbekeren van de Rotterdammers In Europa van toevalligheden aan elkaar hangt. “Hugo Bueno stond op het punt om gewisseld te worden en Julián Carranza was eigenlijk te ziek om te spelen. Samen lieten ze AC Milan zinken in San Siro, waar Feyenoord weer een prachtig hoofdstuk bijschreef in de clubannalen.”

Even daarvoor werd de ploeg van tussenoplossing Pascal Bosschaart al in het zadel geholpen door Theo Hernández, die op onbegrijpelijke wijze een tweede gele kaart versierde middels een schwalbe. “Ook dat gebeurde eigenlijk precies op het juiste moment.”

“De numerieke meerderheid bracht Feyenoord terug in de wedstrijd. Ineens draaiden de verhoudingen om”, zag Trouw. “De eerste en enige kans - pas na ruim zeventig minuten - was direct raak. Het bleek genoeg.”

Dat juist Carranza de beslissende treffer voor zijn rekening nam, was wat De Telegraaf betreft al een verhaal op zich. “Zelfs een doodzieke spits in de vorm van Julián Carranza werd er met een strip paracetamolletjes tot leven gewekt”, schrijft de krant.

Ook constateert De Telegraaf een serieuze smet op de avond van Feyenoord. Na het laatste fluitsignaal ontving Givairo Read een rode prent. “De schorsing van Read komt Feyenoord slecht uit. De rechtsbacks Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba komen dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. Jeyland Mitchell lijkt nog wel een optie voor de positie.”

Sjoerd Mossou voorziet in het Algemeen Dagblad dat de uitschakeling van Milan een helende werking heeft voor Feyenoord. “De sensationele plaatsing voor de achtste finale van de Champions League zou Feyenoord nu eindelijk rust moeten geven.”

Mossou wijst daarbij naar de zoektocht naar een nieuwe trainer. “Een zorgvuldig en clean proces is cruciaal voor de nabije toekomst van Feyenoord.” Argwanend kijkt de journalist naar een andere ontwikkeling in Rotterdam-Zuid. “De krankzinnige waslijst aan blessures verdient een grondige analyse, niet in de laatste plaats richting het komende seizoen.”