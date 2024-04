Situatie van één speler bij Barça draait 180 graden na aanblijven Xavi

Sergi Roberto is met FC Barcelona in gesprek over een contractverlenging, zo weet Fabrizio Romano te melden. Lang leek het erop dat de Spanjaard bezig was aan zijn laatste seizoen bij de club, maar het aanblijven van trainer Xavi heeft de situatie veranderd.

Sergi Roberto leek lang op weg naar de uitgang bij Barça. De middenvelder annex rechtsachter beschikt over een aflopend contract en leek deze lang niet te gaan verlengen.

De situatie veranderde echter toen Xavi vorige week aankondigde toch bij Barcelona te willen blijven. De Spaanse oefenmeester kondigde in maart zijn vertrek bij de club aan, maar krabbelde later terug.

Xavi, die vorig seizoen kampioen van Spanje werd met de Catalaanse club, besloot onlangs zijn contract toch uit te dienen en blijft tot medio 2025 aan Barcelona verbonden.

Daarmee is ook de situatie van Sergi Roberto 180 graden gedraaid. De aanvoerder van Barça wil graag bij Barcelona blijven nu trainer Xavi de trainer van de club blijft.

Barça is volgens Romano tevens in gesprek met Pau Cubarsi. De piepjonge centrumverdediger gaat spoedig zijn contract verlengen bij de club. Zijn contract krijgt een afkoopclausule van een miljard euro.

Tot slot bereidt Barcelona ook een aanbieding voor Pedri voor. De spelverdeler wil zijn contract graag verlengen en gaat na het EK van 2024 in gesprek met zijn werkgever.



