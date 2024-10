‘Sir Alex Ferguson wil Italiaanse manager als opvolger van Erik ten Hag’

De naam van Massimiliano Allegri is gevallen bij Manchester United, zo beweert La Gazzetta dello Sport uit zijn geboorteland. De 57-jarige Italiaan heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Juventus in mei.

Nu zou Allegri, op aanraden van clubicoon Sir Alex Ferguson, in beeld zijn om Erik ten Hag op te volgen wanneer de slechte resultaten aanblijven. The Red Devils zouden op zoek zijn naar een manager met ervaring in de wereldtop.

Allegri voldoet aan dat profiel. De ervaren oefenmeester heeft bijna 600 duels als trainer van AC Milan en Juventus achter zijn naam staan. Met die clubs werd hij zesmaal landskampioen van Italië.

Eerder deze week schreef de BBC over een cruciale week voor Ten Hag bij Manchester United. De Nederlander krijgt nog twee wedstrijden de tijd om te bewijzen dat hij het tij kan keren.

Indien Manchester United overeind blijft in de uitduels met FC Porto (Europa League) en Aston Villa (Premier League), blijft Ten Hag in ieder geval tijdens de komende interlandperiode eindverantwoordelijke in Manchester.

In die periode zal Ten Hag dan herstelwerkzaamheden moeten verrichten, om de resultaten vervolgens te verbeteren. Manchester United kent alles behalve een gelukkige start van het seizoen.

De Engelse grootmacht staat momenteel op de twaalfde plaats in de Premier League, met zeven punten uit de eerste zes competitiewedstrijden. In de Europa League begon de club met een teleurstellende remise tegen FC Twente (1-1).