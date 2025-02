Sinkgraven hoopt carrière nieuw leven in te blazen bij Fortuna Sittard: ‘Dan slaat de teleurstelling toe’

Daley Sinkgraven tekende deze winter verrassend bij Fortuna Sittard. De linksachter annex middenvelder keert daarmee na een aantal jaar in het buitenland terug op de Nederlandse velden.

Na zijn vertrek in 2019 bij Ajax ging hij aan de slag bij Bayern Leverkusen. Later volgde in Spanje nog een periode bij Las Palmas. Sinkgraven vat zijn avontuur in het buitenland als volgt samen. “Ik had er meer van gehoopt. Bij Leverkusen heb ik nog wel redelijk wat gespeeld, maar in Spanje kwam het niet van de grond."

“Toen ik van Bayer Leverkusen naar Las Palmas ging, zag ik dat wel als een stapje terug”, aldus een openhartige Sinkgraven. “Als het dan niet lukt, door verschillende omstandigheden, dan slaat de teleurstelling wel toe. Mijn concurrent deed het goed, blessures speelden een rol, en je moet het geluk hebben dat de trainer het in je ziet zitten. Dat was bij mij niet het geval."

Spijt van zijn tijd in het buitenland heeft hij desondanks niet. “Inmiddels ben ik 29 jaar en weet ik dat alles in de voetbalwereld op elk moment kan veranderen. De ene keer ben je de held, de andere keer de schlemiel. Ik heb het de afgelopen jaren allemaal wel voorbij zien komen."

De linksback koos deze winter voor een terugkeer naar Nederland. ”De laatste jaren heb ik weinig minuten gemaakt, en dat maakte deze club heel interessant. Speelminuten zijn natuurlijk geen garantie, maar ik wil hier weer terugkeren naar mijn topvorm. Belangrijk zijn in Nederland, laten zien dat ik het nog in mij heb."

Fortuna beschikt met Mitchell Dijks en Jasper Dahlhaus al over twee linksbacks. Toch ziet trainer Danny Buijs een rol weggelegd voor de 29-jarige Assenaar. “Voordeel van Daley is dat hij ook op het middenveld kan spelen", aldus Buijs. "Hij kan ons dit seizoen wat extra's bieden en wij kunnen hem weer topfit laten worden. Dan kan hij een meerwaarde voor ons zijn."

Uitgerekend tegen Ajax kan hij zondagmiddag zijn rentree maken in Nederland. “Van landskampioen tot aan een maandenlange blessure. En natuurlijk het topseizoen in de Champions League. Ik heb daar momenten meegemaakt die me mijn hele leven bijblijven."