Simons is ‘des duivels’ en reageert publiekelijk op vertrek Van Nistelrooij

Woensdag, 24 mei 2023 om 15:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:25

Ruud van Nistelrooij kondigde woensdagmiddag verrassend zijn ontslag bij PSV aan. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is er een onwerkbare situatie ontstaan, nadat het verhaal door De Telegraaf naar buiten was gebracht dat er door een zestal spelers, onder wie aanvoerder Luuk de Jong en topscorer Xavi Simons, klachten over de trainer waren neergelegd bij de directie. Volgens Voetbal International was Simons ‘des duivels’ toen hij hoorde dat zijn naam in een krant genoemd werd in relatie tot de onvrede over Van Nistelrooij.

Simons is Van Nistelrooij juist dankbaar, zo laat hij op sociale media weten na het onverwachte vertrek van de oefenmeester. “Bedankt dat je me een betere speler hebt gemaakt en me hebt geholpen een van mijn dromen te verwezenlijken, namelijk spelen voor het Nederlands elftal. Ik ben je voor altijd dankbaar. Veel geluk in de toekomst, meneer!”, schrijft Simons.

Xavi Simons was des duivels dat zijn naam in een krant genoemd werd in relatie tot de onvrede over Van Nistelrooij. Simons stond dan ook direct voor de neus van de trainer om duidelijkheid te geven. Hij is Van Nistelrooij dankbaar ?? https://t.co/xlT7jymrA1 — Marco Timmer (@marcotimmer) May 24, 2023

Bij Kick 't Met op Ziggo Sport sprak de creatieveling van PSV zich ook al positief uit over Van Nistelrooij, die hem in de zomer van 2022 veelvuldig belde om naar Eindhoven te komen. “Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik zei: 'Ik heb nu zomer, misschien ga ik niet reageren binnen nu en een paar weken.' Toen zei hij: 'Maakt niet uit, ik blijf je berichten sturen.' En dat deed hij ook gewoon. Hij stuurde dat hij mij graag wilde hebben en dat ik belangrijk ging worden. Dat soort dingen. Dat gaf goede energie. Het was heel positief.”

De Telegraaf schreef dat Simons een van de zes spelers was die zijn onvrede over Van Nistelrooij bij de directie aangaf. Dit wordt door Elfrink tegengesproken. “Dit is geen 'Judas-bericht', integendeel. Simons hoorde niet bij de klagende spelers. Dat zijn alleen wilde aannames, nadat zijn naam ergens opdook. Het is een oprechte steunbetuiging aan Van Nistelrooij”, schrijft de journalist op Twitter.