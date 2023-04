Sheffield United volgt voorbeeld Burnley en promoveert naar Premier League

Woensdag, 26 april 2023 om 22:57 • Jonathan van Haaster

Sheffield United heeft zich woensdagavond verzekerd van promotie naar de Premier League. The Blades waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor West Bromwich Albion, waardoor nummer twee Sheffield niet meer te achterhalen is door naaste achtervolger Luton Town. In de eerste helft wilde het nog niet lukken voor Sheffield, maar na rust zorgden Sander Berge en Anel Ahmedhodzic voor de verlossende treffers. De ploeg van trainer Paul Heckingbottom volgt het spoor van Burnley, dat zich eerder al verzekerde van promotie. West Brom, de nummer negen van de Championship, maakt nog altijd volop kans op deelname aan de play-offs om promotie.

Bijzonderheden

Karlan Grant en Berge zorgden met hun schoten voor de meeste dreiging voor rust, zonder dat daarbij treffers vielen. Na rust bleef Sheffield voor de verlossende openingstreffer gaan. Eerst stuitte George Baldock nog op West Brom-doelman Alex Palmer, maar na een klein uur was het alsnog raak. Iliman Ndiaye onderschepte een zeer slechte pass van de bezoekers, waarna de Senegalees kalm bleef en Berge een niet te missen kans bood: 1-0. Een kwartier voor tijd gooide Ahmedhodzic het duel in het slot. De Bosniër schot raak bij de tweede paal, nadat een hoekschop in eerste instantie niets opleverde.

Sheffield United - West Bromwich Albion 2-0

58' 1-0 Sander Berge (assist: Iliman Ndiaye)

76' 2-0 Anel Ahmedhodzic (assist: George Baldock)