Sfeer slaat volledig om: Ajax-fans bestormen politiegebouw in Amsterdam

De sfeer in Amsterdam wordt steeds grimmiger. Een groep Ajax-supporters die zondag protesteerden tegen de politiestakingen vielen al trams in de stad aan, en nu is ook het politiebureau doelwit geworden van de acties.

De fans verzamelden zich op het Leidseplein om te protesteren tegen de stakingen. De politie legde het werk neer bij twee wedstrijden van Ajax, dat daardoor al sinds 29 augustus niet meer kon spelen.

De politiebonden voeren al weken actie voor een betere vroegpensioenregeling. Omdat de overheid volgens hen niet snel genoeg handelt, organiseren ze acties op momenten die de maatschappij sterk raken.

De Ajax-fans zijn er klaar mee, en laten dat zondag zichtbaar merken. Een paar honderd man heeft zich op het Leidseplein verzameld voor protesten tegen de politiestakingen.

De supporters begonnen met het afsteken van vuurwerk, het zwaaien met vlaggen en het zingen van liederen, maar inmiddels is de sfeer omgeslagen. Nu zijn ook het politiebureau en verschillende voertuigen van de politie het doelwit geworden. De ME moet ingrijpen.

“Bij het hoofdbureau van politie Amsterdam is het onrustig”, zo schrijft de Amsterdamse politie op X. Ajax-supporters plegen vernielingen aan het gebouw en politievoertuigen. Om verdere escalatie te voorkomen is de mobiele eenheid aanwezig en vordert supporters het gebied te verlaten.”

“Ondanks vele waarschuwingen blijft een groep de confrontatie zoeken. De Mobiele Eenheid voert nu charges uit om deze groep te verdrijven”, zo luidt het bericht.