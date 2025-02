Serieuze waarschuwing voor Arne Slot en Liverpool: ‘Ongekend slecht’

Liverpool voegde zondagmiddag nog maar eens drie punten toe aan het al indrukwekkende puntentotaal in de Premier League, maar eenvoudig ging dat niet. In de studio van Viaplay wordt geconcludeerd dat het duel met Wolverhampton Wanderers (2-1 ), en dan met name de tweede helft, gezien moet worden als een waarschuwing.

Op het eigen Anfield moest Arne Slot het doen zonder de geblesseerde Cody Gakpo, die niet eens tot de selectie behoorde. Ook Joe Gomez (blessure) en Curtis Jones (schorsing) lieten verstek gaan.

Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch verschenen wel ‘gewoon’ aan de aftrap en zagen Liverpool vóór de theepauze zonder al te veel moeite een 2-0 voorsprong nemen dankzij treffers van Luis Díaz en Mohamed Salah (strafschop). Groots was het spel echter niet.

Datzelfde gold voor het spel in het tweede bedrijf. In minuut 67 kwamen the Wolves via talisman Matheus Cunha zelfs op 2-1, maar daar bleef het bij.

Volgens Ron Vlaar, analyticus bij Viaplay, was uiterst verrast door het op de mat gelegde voetbal van de manschappen van Arne Slot. “We hebben in de tweede helft een ongekend slecht Liverpool gezien. Ik heb dat nog niet eerder gezien dit seizoen.”

“Dat ze ‘m uiteindelijk toch over de streep trekken, is ongekend. Het zal ze een hoop opluchting geven, maar ook een hoop huiswerk”, denkt de oud-verdediger dat er zwaar wordt getild aan het duel met de degradatiekandidaat. Collega-analist Simon Cziommer sluit zich aan bij de woorden van Vlaar.

“Uiteindelijk had Wolverhampton het in de tweede helft verdiend om nog een goal te maken. Maar ze hebben ook niet meer de grootste kansen gecreëerd”, aldus de zaakwaarnemer. “Je had gehoopt dat ze konden doordrukken, maar ze waren niet in staat om duidelijke kansen uit te spelen.”

“Ik vind het wat kwetsbaar op het moment”, voegt Vlaar toe. “Dat Liverpool echt volledig solide was, is er wel vanaf. Als je zo blijft spelen ga je tegen ketsers aanlopen.”