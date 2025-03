Serie A-verdediger en drievoudig Italiaans international vrijgesproken: geen celstraf van 5 jaar

Armando Izzo is vrijgesproken van matchfixing en deelname aan een criminele organisatie. De inmiddels 33-jarige verdediger van Monza werd bijna twee jaar geleden door de rechtbank in Napoli veroordeeld tot vijf jaar celstraf, maar ging in hoger beroep. Met succes, blijkt nu.

Izzo werd verdacht van betrokkenheid bij matchfixing in het seizoen 2013/14, toen hij uitkwam voor de Serie B-club AS Avellino. In dienst van de Camorra, de beruchte Napolitaanse maffia, zou hij in ieder geval in bovengenoemd seizoen verdachte weddenschappen geplaatst hebben op voetbalwedstrijden.

Bovendien werd hij verdacht wedstrijden gemanipuleerd te hebben. In 2017 werd Izzo al veroordeeld tot zes maanden celstraf vanwege een vergelijkbaar vergrijp.

Izzo werd ervan beschuldigd het resultaat van het duel tussen Modena en Avellino (1-0) in mei 2014 te hebben gemanipuleerd. Dat deed hij volgens de rechtbank samen met twee ploeggenoten, Francesco Millesi en Luca Pini, namens de maffia.

Het kwam hem op een celstraf van vijf jaar te staan, maar de drievoudig international van Italië besloot in hoger beroep te gaan. In afwachting van zijn beroep mocht hij gewoon blijven voetballen.

Nu, bijna twee jaar later, is Izzo vrijgesproken. “Armando Izzo is door het Hof van Beroep in Napels volledig vrijgesproken van de beschuldiging van medeplichtigheid aan een maffiaorganisatie, omdat de (ten laste gelegde, red.) feiten niet hebben plaatsgevonden”, zegt zijn werkgever Monza in een verklaring.

Izzo doorliep de jeugd van Napoli, waarvoor hij uiteindelijk nooit in het eerste elftal zou spelen. Wel speelde hij voor US Triestina, Avellino, Genoa, Torino en nu dus Monza. Laatstgenoemde club nam de rechtspoot medio 2023 definitief over van Torino, nadat hij het seizoen daarvoor op huurbasis ook al voor Monza had gespeeld.