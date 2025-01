Serie A-debuut Conceição bij AC Milan valt in het water door zeldzame blunder Maignan

AC Milan heeft dure punten verspeeld in de Serie A. De ploeg van trainer Sérgio Conceição, die voor het eerst de leiding had over Milan in de Serie A, kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Cagliari. Álvaro Morata opende de score, maar door een blunder van Mike Maignan wist Nadir Zortea de gelijkmaker én eindstand te noteren. Milan is nu acht punten verwijderd van de vierde plaats. Cagliari staat nog onder de streep, maar pakt een zeer waardevol punt in de strijd tegen degradatie.

Bij Milan begon Tijjani Reijnders niet voor het eerste de laatste tijd op 10, met Yunus Musah en Youssouf Fofana als controleurs in zijn rug. Christian Pulisic en Rafael Leão moesten spits Morata van bruikbare ballen voorzien. Davide Calabria was op rechtsback de vervanger van de geschorste Emerson Royal.

Milan was de dominante partij in de openingsfase, al duurde het even voor de kersverse Supercoppa-winnaar tot mogelijkheden kwam. Reijnders gleed ietwat uit bij het nemen van een hoekschop, maar raakte de bal voldoende om Theo Hernández te bereiken. De Fransman zag zijn poging overgetikt worden door doelman en Cagliari-debutant Elia Caprile, die even later ook een schot van Reijnders onschadelijk maakte.

In de fase voor rust was het Cagliari dat tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer kwam. Zortea zette sterk door en gaf op het juiste moment scherp voor. De 0-1 leek te vallen, totdat Calabria erger voorkwam voor Milan met een uiterste ingreep. Even voor het rustsignaal moest Maignan een goede redding uit de kast halen om een gekruld schot van Mattia Felici naast te tikken.

In de eerste fase van de tweede helft viel er meer dan genoeg te beleven. Een ragfijne voorzet van Hernández gaf Pulisic alle aanleiding om het in één keer te proberen. Via doelman Elia Caprile belandde de inzet van de Amerikaan tegen de paal. In de rebound was daar Morata, die het klusje alsnog klaarde: 1-0.

Lang kon Milan niet genieten van zijn voorsprong. Een schot van Zortea was zuiver, maar allesbehalve hard en dus ook absoluut houdbaar. De normaal zo betrouwbare Maignan blunderde echter stevig door de over de bal heen te duiken. Tot zijn eigen afgrijzen zag hij de bal tegen de touwen slaan: 1-1.

Milan had nog genoeg tijd om wat aan de stand te veranderen. Pulisic liep slim weg uit de rug van zijn directe tegenstander en werd bereikt door Leão. Pulisic schoot hard, maar niet zuiver. Caprile kon zodoende weer een redding achter zijn naam schrijven.

In het laatste kwartier liet invaller Tammy Abraham meermaals na om Milan op voorsprong te zetten. De Engelsman kon vrij binnenwerken na goed voorbereidend werk van Alex Jiménez, maar leek net iets te ver zijn doorgelopen en gaf Caprile de kans om te redden. De volgende kans voor Abraham was nog groter. Opnieuw redde Caprile, ditmaal in een één tegen één-situatie.

Caprile, die deze winter op huurbasis overkwam van Napoli, onderscheidde zich in blessuretijd nog maar eens. Met een uitstekende redding in minuut 96 voorkwam hij dat een vrije trap van Hernández alsnog een Milanese zege opleverde.