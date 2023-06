Sergio Ramos kondigt vertrek aan bij PSG: ‘Morgen wordt bijzonder’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 22:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:36

Sergio Ramos neemt zaterdag afscheid als speler van Paris Saint-Germain, zo maakt de 37-jarige verdediger bekend op zijn social media. Ramos is bezig aan zijn tweede seizoen in de Franse hoofdstad en beschikt over een aflopend contract, dat niet verlengd zal worden. Ramos is wel van plan om zijn actieve carrière voort te zetten bij een nieuwe club.

"Morgen wordt een bijzondere dag, want morgen neem ik afscheid van Paris Saint-Germain", schrijft Ramos op Twitter. "Ik weet niet hoeveel plaatsen je als thuis kan aanmerken, maar zonder twijfel hebben PSG, Parijs en de fans voor mij altijd zo gevoeld. Ik ga nieuwe uitdagingen aan, bedankt voor twee bijzondere jaren."

Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Ramos kwam in de zomer van 2021 net als Lionel Messi transfervrij binnen bij PSG. De verdediger kampte aanvankelijk met aanhoudend blessureleed, maar wist zich na een slepende revalidatie terug te knokken. Dit seizoen staat hij op 44 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde. Zaterdag speelt Ramos zijn 58ste en laatste wedstrijd in het shirt van PSG. De landskampioen ontvangt Clermont Foot in het Parc des Princes.

Het is nog niet duidelijk waar Ramos, die in het verleden liefst 671 keer voor Real Madrid uitkwam, zijn loopbaan zal vervolgen. Wel gaan al maanden geruchten over een dienstverband in Saudi-Arabië. Eind maart meldde de Mundo Deportivo dat Ramos zich in het Midden-Oosten kan herenigen met zijn voormalig ploeggenoot Cristiano Ronaldo. Al-Hilal zou een contract ter waarde van dertig miljoen euro per jaar klaar hebben liggen voor de Spaans recordinternational.