Sergiño Dest heeft nog één goal nodig om markante weddenschap te winnen

Sergiño Dest was vrijdagavond de grote man aan de kant van PSV. De Eindhovenaren boekten een moeizame zege op Go Ahead Eagles (0-1) dankzij een treffer van de linksback, die zijn tweede van het seizoen maakte. Mocht de Amerikaans international dit seizoen nog een Eredivisie-treffer maken voor PSV, dan wint hij een weddenschap van assistent-trainer Rob Maas.

Dest werd niet alleen verkozen tot KPN Man of the Match vanwege zijn treffer, maar ook door zijn continue aanvalslust. Bovendien raakte de vleugelverdediger nog de paal. Het doelpunt dat hij noteerde was fraai: de linksback sneed naar binnen en schoot de bal hard in de bovenhoek.

“Het was een heerlijke wedstrijd”, concludeert Dest na afloop voor de camera van ESPN. “Ik hou wel van een beetje vrijheid en ruimte.” De vleugelverdediger kreeg vrijdagavond de opdracht mee van trainer Peter Bosz om extra betrokken te zijn bij het aanvalsspel.

Dest is erg blij met zijn voltreffer. “Een heerlijke goal, ik kan niet anders zeggen. Ik ben er trots op.” Vervolgens verklapt de verdediger dat hij een weddenschap had afgesloten met assistent Maas. Die heeft hij nu bijna binnen.

“Ik moet er nog één maken. Ik had een weddenschap met Rob Maas. Ik moet drie goals maken voor het einde van het seizoen. Anders moet ik zijn auto met de hand wassen. En dat ga ik niet doen, haha. Als ik drie keer scoor, dan moet hij m'n auto voltanken. En ik heb een grote auto met Euro 98”, lacht Dest.

Verder laat de doelpuntenmaker weten dat hij uitkijkt naar het treffen in de Champions League met Borussia Dortmund van komende woensdag.

“We hebben al laten zien dat we een hele gewaagde tegenstander zijn voor Dortmund”, aldus Dest. “Thuis hebben we heel aanvallend voetbal gespeeld. Ik denk dat we dat daar ook kunnen doen.”

