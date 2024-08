Sepp van den Berg vertrekt voor megabedrag dat niet in de buurt komt van bod PSV

PSV is volledig kansloos gebleken in de strijd om de handtekening van Sepp van den Berg. Donderdagavond meldt Fabrizio Romano namelijk dat de verdediger van Liverpool voor rond de dertig miljoen euro de overstap maakt naar Brentford.

Van den Berg heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de Premier League-club over een vijfjarige verbintenis. Later op de donderdag zal de stopper de medische keuring ondergaan.

Het is een fikse aderlating voor PSV, dat er evenmin in slaagde Mika Faye van FC Barcelona voor zich te winnen. Op dit moment voert Earnest Stewart alleen nog actief gesprekken over Adamo Nagalo (FC Nordsjaelland) en Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach).

Het Eindhovens Dagblad spreekt zelfs over een totale transfersom van 35 miljoen euro voor Van den Berg. Het bedrag bevestigt dat PSV nooit in de buurt is geweest van het binnenhalen van de centrumverdediger, voor wie de Eindhovenaren maximaal 15 miljoen euro wilden betalen.

Van den Berg kreeg in de voorbereiding op dit seizoen de kans bij de hoofdmacht van Liverpool. Arne Slot besloot de mandekker minuten te geven om zijn niveau te kunnen inschatten.

Hoewel Van den Berg het niet onaardig deed, werd het al snel duidelijk dat hij voor ‘het juiste bedrag’ mocht vertrekken. Liverpool heeft vanaf het begin vastgehouden aan de vraagprijs van boven de 23 miljoen euro en the Reds hebben uiteindelijk een nog veel hoger bedrag gekregen.

Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport was ook Bayer Leverkusen met Liverpool in gesprek over een transfer van de Nederlands jeugdinternational. Plettenberg sprak zelfs over een vraagprijs van minstens 29 miljoen euro, en dat bleek Leverkusen te gortig.