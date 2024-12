Sem Steijn gooit al zijn frustraties eruit na nederlaag tegen AZ

Sem Steijn heeft het kalenderjaar zaterdagavond uiterst frustrerend afgesloten. De aanvallende middenvelder van FC Twente stapte met een 1-0 nederlaag van het veld tegen directe concurrent AZ en doet na afloop zijn beklag voor de camera bij ESPN. "Ik heb me aan best wel veel dingen geërgerd", aldus Steijn.

FC Twente kreeg nauwelijks vat op AZ, dat amper een kans weggaf aan de Tukkers. Troy Parrott maakte kort na rust het enige doelpunt. "Een hele frustrerende avond", stelt Steijn.

De middenvelder benoemt de zaken waaraan hij zich stoorde op het veld. "Aan mijn eigen spel, aan de spelers van AZ, aan de scheidsrechter. Ik heb het idee dat iedereen alleen maar op de grond gelegen heeft en dat het een hele saaie wedstrijd was voor de neutrale toeschouwer."

Steijn lijkt zich nog het meest te hebben gestoord aan Joey Kooij, de scheidsrechter van dienst. "Het spel ligt de hele tijd stil. Voor alles wordt gefloten. Spelers gaan de hele tijd op de grond liggen voor niks." Verslaggever Hans Kraay junior houdt Steijn voor dat hij Kooij eigenijk niet zo slecht vond fluiten. "Ik vond hem ook niet zo heel slecht, maar je kan best wel wat door laten spelen", reageert Steijn.

Steijn is met twaalf goals de topscorer van de Eredivisie, maar kreeg tegen AZ geen noemenswaardige kans. "Hoe dat komt? Het was gewoon kwalitatief een mindere wedstrijd van ons. We hebben heel weinig kansen gecreëerd, al had AZ er ook niet veel."

Steijn gaat zijn aflopende verbintenis bij FC Twente verlengen tot medio 2028. "Dat is rond, ja. Wie daar beter van wordt? We worden er allebei beter van, FC Twente en ik, anders zouden we het niet doen."