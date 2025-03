Seedorf niet te spreken over gedrag Real Madrid: 'Ik zag ook dingen waar ik niet over ga praten'

Clarence Seedorf is niet te spreken over het gedrag dat Real Madrid toonde in de verhitte Champions League-clash met Atlético. Real Madrid bekerde woensdag uiteindelijk na strafschoppen door in het huis van de rivaal, maar daarmee was de kous voor voormalig Real Madrid-ster Seedorf niet af.

Seedorf was als analist van de Italiaanse tak van Amazon Prime aanwezig in het Metropolitano, waar Real Madrid-ster Vinícius Júnior andermaal een hoofdrol opeiste. De Braziliaan werd bepaald niet voor het eerst racistisch bejegend door de Atleti-fans, die hem onder meer 'chimpansee Vinícius' noemden.

Tijdens de wedstrijd kreeg Vinícius de kans om Real Madrid naast Atlético te schieten, maar de Braziliaan faalde hopeloos vanaf elf meter. Uiteindelijk moesten een verlenging en strafschoppen de winnaar bepalen.

Vinícius nam geen deel aan de strafschoppenreeks, want de ster werd vlak voor tijd naar de kant gehaald door trainer Carlo Ancelotti. Bij zijn aftocht naar de bank van Real Madrid werd hij er door de Atlético-fans aan herinnerd dat hij dit jaar de Ballon d'Or misliep ("Vinícius, strandbal").

Vinícius hoorde het en gebaarde met enkele vingerbewegingen dat Real Madrid de Champions League vijftien keer heeft gewonnen, en Atlético nul keer. Nadat Antonio Rüdiger Real Madrid naar de kwartfinale had geschoten, wees Vinícius op het Champions League-embleem op zijn jasje en liet hij een Real Madrid shirt achter op het veld, vlak voor de fanatieke aanhang van de Atlético-fans.

"Ik vond sommige acties van de Real Madrid-spelers niet leuk", maakte Seedorf duidelijk. "Je moet de fans van de tegenpartij respecteren; ik vind dit soort dingen niet leuk. Het is duidelijk dat de Real Madrid-fans heel hoog op de tribune zaten, maar ik zag een aantal gebaren die ik niet leuk vond."

"Ik zag ook een aantal dingen waar ik hier niet over ga praten. Als je wint, moet je dat met de juiste waarden doen. Ik hoop dat ik het mis heb, maar vanavond lieten ze een aantal dingen zien die later hun vruchten kunnen afwerpen, want respect is altijd nodig", aldus Seedorf.

"Madre mia!", schreef Vinícius na afloop op X. "MADRID HEEFT ÉÉN CLUB!!! Maar dat weten we alleemaal wel. Nu verbeteren en op naar de volgende!!!" Real Madrid neemt het in de kwartfinale op tegen Arsenal en is met Atleti en FC Barcelona verwikkeld in de strijd om de Spaanse landstitel.