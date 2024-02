Sébastien Haller schiet Ivoorkust in eigen land naar winst van Afrika Cup

Ivoorkust heeft zondagavond in eigen land voor de derde keer in de historie de Afrika Cup gewonnen. Les Éléphants werden in de finale tegen Nigeria bij de hand genomen door de sterspelers in het elftal. Ex-ADO Den Haag-verdediger William Troost-Ekong zette de Nigerianen voor rust nog wel op voorsprong, maar via goals van Franck Kessié en ex-Ajax-spits Sébastien Haller won Ivoorkust: 1-2.

De eerste grote kans van de finale was in de 34ste minuut voor Ivoorkust. Simon Adingra vuurde links van het doel vanuit een moeilijke hoek hard op doel, maar doelman Stanley Nwabili had een knappe redding in huis.

Vier minuten later viel de openingstreffer aan de overzijde. Een hoekschop werd bij de eerste paal met het hoofd verlengd door Samuel Chukwueze, waarna het kopduel dat volgde knap gewonnen werd door William Troost-Ekong: 1-0.

Na rust kantelde Ivoorkust de eindstrijd om de Afrika Cup volledig. In de vijftigste minuut leken les Éléphants al op gelijke hoogte te gaan komen, toen Max Gradel op vijf meter van het doel een rebound kon inschieten. Ex-Ajacied Calvin Bassey redde echter op de doellijn namens Nigeria.

Uiteindelijk was het offensief van Ivoorkust niet af te stoppen voor Nigeria. Het gastland maakte daarvoor na een uur spelen gebruik van een hoekschop, die door keeper Nwabili verkeerd werd ingeschat. Daardoor kon Franck Kessié bij de tweede paal binnenkoppen: 1-1.

????????????????????????! ????????? Vlak voor tijd schiet de spits zijn land misschien wel naar de Afrika Cup-titel… 2-1! ??#ZiggoSport #AfrikaCup #NGRCIV pic.twitter.com/d0nQ9gwqOE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2024

Negen minuten voor tijd viel de beslissing via Haller. De centrumspits stak uiterst handig zijn been uit en toucheerde zo een harde voorzet van Simon Adingra. De bal viel perfect in de verre hoek binnen: 1-2.

