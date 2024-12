Sébastien Haller openhartig: ‘De Haller van Ajax ga je niet meer vinden’

Sébastien Haller is bijzonder openhartig in een interview met de Franse tak van Eurosport. De Ivoriaan maakte deze zomer de overstap van Borussia Dortmund naar het Spaanse Léganes. De van kanker herstelde spits kent tot nu toe echter een moeizame start bij de Spaanse club. Haller geeft aan dat men niet moet hopen op de Haller van Ajax.

"Mijn start hier voldeed niet aan mijn verwachtingen", vertelt Haller. "Een spits heeft zelfvertrouwen nodig, hij moet wedstrijden spelen om zich aan het team te kunnen aanpassen. Ik speel nu voor een heel ander team dan de laatste drie, vier seizoenen.”

“Het is nieuw voor mij om verder van het doel en meer op de counter te spelen. Met een team dat meer op balbezit speelt is het soms wat makkelijker”, geeft de Ivoriaan aan.

“Als frustratie en een gebrek aan zelfvertrouwen de kop opsteken, helpt dat niet bij het presteren”, laat de voormalig Ajax-speler weten. “Maar ik moet me aanpassen en ik beschouw het als een uitdaging. Je moet nederigheid tonen. Het is niet omdat je voor bepaalde clubs hebt gespeeld dat je het verdiend om waar dan ook te spelen.”

“Vandaag de dag past mijn profiel niet noodzakelijkerwijs bij de stijl waarmee het team momenteel speelt, maar het is aan mij om mijn plaats te verdienen en nuttig te zijn”, vervolgt Haller.

“Waar de Haller van Ajax is gebleven? Daarvoor moeten we drie jaar terug de tijd in, want je gaat hem niet meer vinden. Ik denk dat je, elke keer als je van club verandert, een andere speler wordt", stelt Haller.

"Om dezelfde speler te blijven heb je dezelfde omgeving nodig. Er zijn hier zoveel details anders. Ik speel nu niet meer in dat team, er heerst hier een andere dynamiek en ik ben niet in dezelfde conditie en vorm als toen. En mentaal is er ook het een en ander veranderd”, laat de spits weten.

Haller overwon teelbalkanker. Volgens de 30-jarige Ivoriaan is het toch een beetje taboe om erover te praten met ploeggenoten. “Ik zal niet zeggen dat het een taboe is, maar dat is het bijna wel. Ik weet niet of veel spelers ervan weten. Sommige mensen voelen zich niet comfortabel om daarover te praten omdat ze bang zijn om meer zout in de wond te strooien. Maar persoonlijk heb ik er nooit een probleem mee gehad om erover te praten”, sluit hij af.