Sébastien Haller en FC Utrecht krijgen bevrijdend antwoord: spits inzetbaar tegen Feyenoord

Sébastien Haller is definitief speelgerechtigd voor het Eredivisie-duel met Feyenoord. De KNVB heeft het groene licht gegeven aan FC Utrecht, waarmee de overschrijving van de Ivoriaan voltooid is.

Donderdag maakte FC Utrecht bekend dat Haller na 7,5 jaar terugkeert in Stadion Galgenwaard. De spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Borussia Dortmund, maar het was nog de vraag of hij er zondag al bij kon zijn in De Kuip tegen Feyenoord.

Dat is nu definitief het geval, al zal de goaltjesdief wel op de bank beginnen. Trainer Ron Jans maakte eerder op de dag bekend dat David Min in de punt van de aanval zal starten.

Qua fitheid zit het goed met Haller, ondanks het gegeven dat hij in de eerste seizoenshelft weinig aan spelen toekwam bij CD Leganés. “Qua fitheid gaat het wel goed, alleen hebben we volgende week drie wedstrijden", vertelde Jans.

"Hij gaat niet drie keer negentig minuten spelen. Hij is fit, maar heeft de laatste tijd niet zoveel minuten gemaakt. Ik denk dat de laatste twee weken voor hem ook wel lastig waren, dus we moeten hem wel opbouwen. Hij moet heel blijven.”

Anthony Descotte is het kind van de rekening van de komst van Haller. "Die moet kijken wat nu het beste voor hem is. Het is een goeie spits maar de concurrentie is wel heel erg groot nu", vertelde Jans over de Belg.

Utrecht moet het in Rotterdam-Zuid stellen zonder de nodige belangrijke spelers. Nick Viergever is er wegens een schorsing niet bij, terwijl Vasilis Barkas en Noah Ohio door blessures ontbreken. De eveneens geblesseerde Can Bozdogan lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen.