Scorende Ivanusec over gesprekken met Sutalo: ‘Daar maken we grapjes over’

Zaterdag, 9 september 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 13:51

Luka Ivanusec was vrijdagavond eindelijk weer trefzeker voor Kroatië. De 24-jarige linksbuiten van Feyenoord had al ruim zes jaar niet gescoord voor Vatreni, dat in eigen huis gemakkelijk won van Letland (5-0). Na de wedstrijd had Ivanusec het tegenover de Kroatische media over zijn begin in Rotterdam-Zuid. Ook Ajacied en landgenoot Josip Sutalo kwam daarbij ter sprake.

De kersverse aanwinst van Feyenoord speelde vrijdag zijn vijftiende interland voor Kroatië. Al sinds zijn debuut in 2017 tegen China was Ivanusec niet meer trefzeker geweest voor zijn land. De buitenspeler kijkt dan ook tevreden terug op de overwinning. “We begonnen goed en geconcentreerd aan de wedstrijd. Het vroege doelpunt opende de wedstrijd voor ons en de kwaliteit kwam naar voren. Het was belangrijk om goed te beginnen, wat we ook deden en dan winnen we uiteindelijk met ruime cijfers.” Feyenoord betaalde deze zomer slechts 8,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor de diensten van Ivanusec.

Knullig verdedigd van Letland maar Feyenoorder Luka Ivanušec staat op de juiste plek en maakt hem af ????#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/FJP6S8lDH2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2023

De rechtspoot heeft het nu al naar zijn zin in Rotterdam-Zuid. “Ik ben er goed begonnen en merk een groot verschil met de Kroatische competitie”, aldus Ivanusec. “Ik ben tevreden en het is nu aan mij om de lijn door te zetten. Feyenoord is een stap hogerop. Hoe er wordt gewerkt, getraind, de cluborganisatie, sommige dingen zijn helemaal nieuw voor mij.” Ivanusec wist tijdens zijn debuut voor Feyenoord direct zijn stempel te drukken. In de uitzege op FC Utrecht (1-5) was de Kroaat belangrijk met een fraaie assist bij de treffer van Calvin Stengs.

Over twee weken wacht voor Ivanusec een bijzonder duel, wanneer Ajax in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander is. Voor de technicus is dat een weerzien met Sutalo, met wie hij jarenlang samenspeelde bij Dinamo en met wie hij nu nog steeds de kleedkamer deelt bij het Kroatische elftal. “Daar maken we af en toe grapjes over met elkaar. We zijn goede vrienden, maar op het veld zullen we allebei het maximale geven.” De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord wordt op 24 september gespeeld in Amsterdam.