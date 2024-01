Scorende Daley Blind beleeft wederom heerlijke avond met Girona en bekert verder

Daley Blind heeft woensdagavond gescoord namens Girona in het Copa del Rey-duel met Rayo Vallecano. De club van de 104-voudig Oranje-international was in eigen huis met 3-1 te sterk en mag zich daardoor gaan melden in de kwartfinale van de Spaanse beker. Het was alweer het derde doelpunt van het seizoen voor Blind.

De thuisploeg schoot voor het oog van ruim achtduizend toeschouwers uit de startblokken via Cristhian Stuani. De Uruguayaanse spits was het eindstation van een aanval over meerdere schijven en werkte een lage voorzet van Portu tegen de touwen: 1-0. Stuani tekende nog geen vijf minuten later voor de tweede treffer van de avond vanaf de strafschopstip. De aanvalsleider deed dat met een panenka.

???? ????! Daar is Daley Blind ??

Na ruim een half uur spelen was het Blind die op het scorebord kwam. Voormalig PSV-huurling Sávio gleed half weg, maar kreeg de bal wel nog bij Portu, die vogelvrij stond op de rechterflank. De Spanjaard gaf vervolgens hard en laag voor op Blind en zag hoe de linkspoot met een snelle voetbeweging achter Vallecano-doelman Dani Cárdenas werkte: 3-0. Randy Nteka nam in de eerste helft de aansluitingstreffer voor zijn rekening namens de Madrilenen, maar daar bleef het ook bij. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Girona – Rayo Vallecano 3-1

15’ 1-0 Cristhian Stuani (assist: Portu)19’ 2-0 Cristhian Stuani (strafschop)26’ 3-0 Daley Blind (assist: Portu)36’ 3-1 Randy Nteka