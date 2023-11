Schmidts Benfica staat achter in minuut 94 maar wint krankzinnige topper alsnog

Maandag, 13 november 2023 om 00:06 • Mart van Mourik

Benfica heeft zondagavond op spectaculaire wijze een overwinning geboekt op Sporting Portugal. Het zag er lang naar uit dat de ploeg van trainer Roger Schmidt tegen een nederlaag aan zou lopen, maar dankzij doelpunten in de 94ste en 97ste minuut werd er toch nog gewonnen: 2-1. Dankzij de driepunter neemt Benfica de koppositie over van Sporting in de Liga Portugal.

Benfica - Sporting Portugal 2-1

Op slag van het rustsignaal kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij Viktor Gyokeres, die scoorde op aangeven van Marcus Edwards: 0-1. Zes minuten na de hervatting kreeg Gonçalo Ignacio zijn tweede gele en dus rode kaart van arbiter Artur Soares Dias, waardoor de kansen op een goed eindresultaat toenamen voor Benfica. Ondanks het numerieke overwicht slaagde de thuisploeg er lang tijd niet in om een doorbraak te forceren. Totdat de 94ste speelminuut aanbrak.

Na een afgeslagen hoekschop belandde de bal voor de voeten van João Neves, die op overtuigende wijze raak schoot: 1-1. De climax was vervolgens ongekend. Fredrik Aursnes was Jeremiah St. Juste te slim af en bezorgde een voorzet bij Casper Tengstedt, die de 2-1 aantekende. In eerste instantie ging de vlag omhoog vanwege vermeend buitenspel, maar uit de videobeelden bleek dat de constatering onjuist was. Het besluit werd gerectificeerd en de 2-1 eindstand bleef staan.