Schitterende vrije trap Çalhanoglu leidt zege Inter op Rode Ster Belgrado in

Inter heeft zijn eerste Champions League-zege van het seizoen te pakken. Na het knappe gelijkspel bij Manchester City rekenden i Nerazzurri dinsdagavond simpel af met Rode Ster Belgrado: 4-0. Hakan Çalhanoglu opende voor rust de score met een prachtige vrije trap, die via de binnenkant van de paal binnenviel. Na rust verdubbelde Marko Arnautovic de voorsprong en wisten ook Lautaro Martínez en Mehdi Taremi te scoren.

Zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries verscheen aan de aftrap voor het treffen met Rode Ster. Trainer Simone Inzaghi koos niet voor zijn sterkste elftal, daar Federico Dimarco, Marcus Thuram en Martínez op de bank begonnen. Dimarco werd vervangen door Carlos Augusto, terwijl Taremi en Arnautovic in de spits stonden. Rade Krunic, ex-AC Milan, startte bij Rode Ster.

Er ging al vroeg een streep door een Milanees feestje, toen de treffer van Arnautovic werd afgekeurd. De Oostenrijker schoot knap binnen uit een vrije trap, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Uit de volgende vrije trap was het alsnog raak. Çalhanoglu vuurde een vrije trap keihard richting de verre hoek en zag zijn inzet via de binnenkant van de paal schitterend binnenvallen: 1-0.

Inter bleef aanvallen, terwijl Rode Ster niet anders kon dan zich terug te trekken. Het was Henrikh Mkhitaryan die een vrije schietkans kreeg in de zestien. De Armeniër zag zijn inzet echter gekeerd worden door doelman Omri Glazer. Een volgend schot van Mkhitaryan, zo'n vijf minuten voor de onderbreking, vloog nipt over de lat. Het enige echte Tsjechische gevaar kwam van de voet van Peter Olayinka, die Yann Sommer dwong tot een redding.

Na rust wist Inter het duel te beslissen. Taremi zag dat de bezoekers te veel tijd nodig hadden en daar profiteerde de Iraniër van met een simpele balverovering. De spits bediende collega Arnautovic, die de 2-0 binnenschoof. De voormalig aanvaller van FC Twente juichte niet heel uitbundig, daar hij even daarvoor werd uitgefloten door het Inter publiek.

Twintig minuten voor tijd werd het ook nog 3-0. Opnieuw veroverde Taremi de bal op een cruciale positie en weer gaf hij uitstekend mee. Ditmaal was invaller Lautaro het eindstation. Uitblinker Taremi kreeg ook nog de kans om zelf op het scorebord te verschijnen en die benutte hij, door vanaf elf meter raak te schieten: 4-0