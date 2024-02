Schitterend: Dortmund viert na 1.015 dagen terugkeer van ongelooflijke pechvogel

Voor Borussia Dortmund werd het thuisduel met SC Freiburg een duel om niet snel te vergeten. De ploeg van Edin Terzic won mede door twee treffers van Donyell Malen eenvoudig met 3-0 en zag Mateu Morey na ruim duizend dagen zijn rentree maken.

De 23-jarige Spanjaard kwam in 2019 bij Dortmund terecht, nadat hij was overgekomen uit de jeugdopleiding van FC Barcelona. In vierenhalf jaar tijd kwam Morey echter niet verder dan dertig officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Oorzaak? Twee slepende blessures.

Morey raakte eerst geblesseerd in mei 2021 tijdens een bekerwedstrijd tegen Holstein Kiel, om vervolgens bij zijn terugkeer ruim een jaar later opnieuw in de lappenmand te belanden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Opnieuw krijgt Morey te horen dat hem een revalidatie wacht van ruim een jaar. Vrijdagavond, bijna anderhalf jaar na zijn tweede blessure, was het moment daar.

Morey werd twee minuten voor tijd bij een 3-0 stand binnen de lijnen gebracht voor Ian Maatsen en beleefde daarmee na 1.015 dagen zijn rentree in het shirt van Dortmund. Het zorgde voor kippenvel in het Signal Iduna Park.

De invalbeurt was voor trainer Terzic de kers op de taart. De Duitse oefenmeester zag zijn ploeg de beste prestatie van 2024 leveren tot dusver. "We hebben het duel vanaf het begin gedomineerd", sprak hij bij DAZN. "Ik vond dat we heel gedisciplineerd en volwassen speelden."

Ook Malen, die zijn doelpuntenproductie van vorig seizoen evenaarde, was content. "We hebben de juiste intensiteit getoond en op de juiste momenten gescoord. Niclas Füllkrug en ik vullen elkaar goed aan. Je ziet dat we sinds de winter een grote stap voorwaarts hebben gezet."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties