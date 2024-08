Scheidsrechter stond penaltyplan van Farioli bij Ajax niet toe tegen Jagiellonia

Ajax staat na een overtuigende 1-4 overwinning op het Poolse Jagiellonia Białystok met anderhalf been in het hoofdtoernooi van de Europa League. Mika Godts miste in de slotfase nog een strafschop. Als het aan trainer Francesco Farioli had gelegen, nam Steven Bergwijn die penalty.

Ruim tien minuten voor tijd ging de bal op de stip nadat tegenstander Darko Churlinov een vermeende overtreding had gemaakt op invaller Anton Gaaei binnen het zestienmetergebied.

Jordan Henderson stond eerst bij de bal en gaf deze uiteindelijk aan Mika Godts. Waar de jonge Belg een week eerder nog twee keer trefzeker was vanaf elf meter tijdens de ellenlange strafschoppenserie tegen Panathinaikos, zag hij zijn penalty in Polen gekeerd worden door doelman Slawomir Abramowic.

Farioli wilde echter Steven Bergwijn inbrengen om de penalty te nemen. "Dat was mijn idee. Ik wilde hem inbrengen om hem de penalty te laten nemen, maar de scheidsrechter stond dat niet toe. Daarna volgden de spelers het lijstje, Mika stond bovenaan. De eerste strafschop gaf hij aan Chuba Akpom, het is goed voor de spits om te scoren.”

Farioli zag zijn ploeg al binnen vijf minuten op achterstand komen na een snel genomen hoekschop. “Ik ben heel blij met het resultaat, want de wedstrijd begon voor ons niet goed”, zei de Italiaanse oefenmeester na afloop op de persconferentie.

Ekstraklasa GKS Katowice GKA 2024-08-25T12:45:00.000Z 14:45 Jagiellonia Bialystok BIA

Europa League Qualification Ajax AJX 2024-08-29T18:00:00.000Z 20:00 Jagiellonia Bialystok BIA

“Zij namen de hoekschop heel goed. We waren een halve seconde te laat en werden daarvoor bestraft. We kwamen direct achter, maar de reactie van mijn team was heel positief. We slaagden erin om snel terug te komen. We hadden controle. Er zijn verbeterpunten, maar in het algemeen ben ik heel positief.”

Ajax komt komend weekend niet in actie in de Eredivisie. Het competitieduel met Fortuna Sittard werd op verzoek van de Amsterdammers verschoven, zodat zij zich optimaal voor kunnen bereiden op de return in de play-offs van de Europa League. De terugwedstrijd tegen Jagiellonia vangt volgende week donderdag om 20:00 uur in de Johan Cruijff ArenA aan.