‘Schande van Frankfurt’ houdt de gemoederen flink bezig in Duitsland

In Duitsland wordt daags na de oefeninterland tegen het Nederlands elftal niet alleen gesproken over de 2-1 overwinning. Wat in de Duitse media vooral beklijft is de dramatische grasmat in het Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Het was een bijzonder beeld dinsdagavond. Spelers van zowel Duitsland als Nederland gleden om de haverklap uit in een poging bij de bal te komen of een sprintduel aan te gaan.

Rafael van der Vaart liet zich bij de NOS meteen al uit over de slechte staat van het veld. "Ze moeten echt gaan eisen dat dit veld op het EK beter is. Die bal stuiterde ook een paar keer op. Voor een topwedstrijd was dit gewoon een hele grote schande."

Ook BILD, dat spreek van 'de schande van Frankfurt', besteedt aandacht aan de slechte ondergrond in het Deutsche Bank Park. Frankfurt is een van de speelsteden tijdens het EK komende zomer.

De boulevardkrant schrijft dat de grasmat niet vervangen gaat worden voor het EK. "Onze grasmat zal geweldig zijn in mei en juni. Dat is het altijd geweest", wordt geciteerd uit de mond van Stadionmanager Patrik Meyer.

Volgens BILD is de grasmat tijdens een interland van die Mannschaft zelden zo slecht geweest. "Waarom was het veld zo erbarmelijk? Ook de Nederlanders gleden rond alsof ze op het paneermeel van een Wiener Schnitzel zaten. Hele stukken gras vlogen door de lucht", klinkt het.

Harde eis

Dat het veld aanvoelde als een glijbaan had vooral te maken met een harde eis van de DFB. De Duitse bond stond erop dat het veld gedurende vijftien minuten voor de aftrap werd bewaterd. Dit was tegen het advies van de greenkeepers van Frankfurt in, die wisten dat het vochtig genoeg was door de regenval van de laatste dagen.

Het is niet voor het eerst dat er onvrede bestaat over het veld in Frankfurt. In februari, tijdens de Bundesliga-wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en VfL Wolfsburg, klaagden spelers en coaches ook al steen en been.

De slechte ondergrond zou de voortgang van het spel ernstig hebben vertraagd, waarop de DFB aan Eintracht vroeg om maatregelen te treffen in aanloop naar het duel met Oranje. Sindsdien is het speeloppervlak droger en beter geworden.

De greenkeepers van Frankfurt hebben niet heel lang de tijd om alles te herstellen. Aanstaande zaterdag wacht om 15.30 uur het thuisduel met 1. FC Union Berlin. Een week later volgt er opnieuw een thuiswedstrijd, als Werder Bremen op bezoek komt.

