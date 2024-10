Schalke 04 kiest jaren na Huub Stevens opnieuw voor een Nederlandse trainer

Kees van Wonderen wordt de nieuwe trainer van Schalke 04. Dat melden Dirk große Schlarmann van Sky Deutschland en BILD. Van Wonderen (55) was de afgelopen maanden clubloos, na zijn vertrek bij sc Heerenveen afgelopen zomer.

Twee weken geleden ontsloeg Schalke de Belgische Karel Geraerts, die op dat moment een klein jaar in dienst was bij de Duitse club. Onder zijn leiding eindigde Schalke afgelopen seizoen als tiende in de 2. Bundesliga.

Ook dit seizoen verloopt niet geweldig voor de zevenvoudig landskampioen van Duitsland. Met zeven punten uit zeven duels staat Schalke momenteel veertiende in de 2. Bundesliga.

Schalke werd in 2018 nog tweede in de Bundesliga, maar is sindsdien flink aan het kwakkelen. In 2021 degradeerden die Königsblauen uit de Bundesliga, om een jaar later weer terug te keren. Ruim een jaar geleden degradeerde Schalke opnieuw.

Aan Van Wonderen nu dus de taak om de weg omhoog opnieuw in te zetten. In maart werd bekend dat hij na het toen nog lopende seizoen zou vertrekken bij Heerenveen.

Uiteindelijk was de voormalig verdediger twee seizoenen actief als trainer in het Abe Lenstra Stadion. Daarvoor stond hij aan het roer bij Go Ahead Eagles, en was hij bondscoach bij verschillende jeugdelftallen van het Nederlands elftal.

Het trainerschap van Schalke wordt voor Van Wonderen zijn eerste dienstverband buiten Nederland. Zowel als speler en als trainer werkte hij nog nooit over de grens.

Overigens wordt Van Wonderen niet de eerste Nederlandse trainer van Schalke: onder meer Huub Stevens (meerdere keren) en Fred Rutten gingen hem al voor. Vermoedelijk gaat hij na de interlandperiode beginnen aan zijn periode in Gelsenkirchen.