Santiago Gimenez was dicht bij absolute toptransfer op Deadline Day

AC Milan is tijdens de laatste dagen van de transferperiode concreet geworden voor Santiago Gimenez, zo vertelt de spits van Feyenoord in gesprek met de Mexicaanse tak van ESPN. Bekend was dat Nottingham Forest de 23-jarige linkspoot dolgraag wilde hebben, maar ook Milan meldde zich dus in De Kuip.

Gimenez, die momenteel in Mexico is om te herstellen van zijn bovenbeenblessure, is opvallend openhartig in het interview. Zo onthult de 32-voudig international onder meer een aantal details over Deadline Day.

“De laatste dag van de transfermarkt was erg intensief voor mij. Vooral de laatste uren. AC Milan werd erg concreet voor mij, maar de deal kon niet worden gesloten door de te korte tijd en de vraagprijs van Feyenoord”, aldus Gimenez.

Gimenez, die in Rotterdam-Zuid nog tot medio 2027 vastligt, was bereid om de uitdaging in Milaan aan te gaan. “Milan is een droomclub voor mij. Ik ben opgegroeid met spelers als Ronaldo, Ronaldinho en Kaká.”

De goaltjesdief sluit niet uit dat hij ooit nog bij Milan speelt. “Uiteindelijk is het er niet van gekomen, maar het feit dat er verregaande interesse is, geeft je al het gevoel dat je belangrijk bent. Voor mij staat de deur naar Milaan uiteraard nog steeds open”, besluit Gimenez. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 40 miljoen euro.

Feyenoord betaalde in totaal zo’n 6 miljoen euro aan Cruz Azul om Gimenez naar Europa te halen. De Rotterdamse club heeft inmiddels de volledige transferrechten in handen. Gimenez won in twee jaar tijd alle Nederlandse prijzen met Feyenoord.

Inmiddels staat de teller op 93 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin Gimenez goed was voor 53 doelpunten en 13 assists. De verwachting is dat hij in 2025 pas weer terugkeert bij Feyenoord.