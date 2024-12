Santiago Gimenez is helemaal terug en maakt loepzuivere hattrick in 16 minuten

Santiago Gimenez heeft in de eerste helft van het Eredivisie-duel met Heracles Almelo drie keer gescoord. De Mexicaans international scoorde tweemaal met het hoofd én benutte een strafschop. Het is de derde hattrick voor Gimenez in het shirt van Feyenoord.

Na een half uur spelen opende Gimenez de score. Calvin Stengs bezorgde de bal uit een hoekschop bij de spits, die volledig werd vrijgelaten en van dichtbij kon inkoppen: 1-0. De 2-0 kwam vijf minuten later voort uit een strafschop.

Damon Mirani haalde Gimenez van achter neer in het zestienmetergebied, waarna arbiter Danny Makkelie naar de stip wees. De aanvaller nam de strafschop zelf en schoot op koelbloedige wijze raak. In de 43ste minuut ging Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther in de fout, waardoor Shiloh Zand de 2-1 kon aantekenen.

Feyenoor herstelde zich snel en de derde treffer viel enkele minuten voor het rustsignaal. Ditmaal was er een cruciale rol weggelegd voor Ani Hadj-Moussa, die met een bekeken balletje Gimenez vrij voor het vijandige doel zette. Laatstgenoemde kopte raak: 3-1.