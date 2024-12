Santiago Gimenez heeft na 2,5 maand weer een basisplaats bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft zijn opstelling voor het duel met RKC Waalwijk bekendgemaakt. Santiago Gimenez verschijnt voor het eerst sinds 22 september in de basis. Givairo Read mag het op de rechtsbackpositie laten zien. Het duel in het Mandemakers Stadion begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther is voorlopig weer de nummer één onder de lat bij Feyenoord en houdt Justin Bijlow op de bank. Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal vormen de defensie. Gernot Trauner wordt gespaard voor het aanstaande Champions League-duel met Sparta Praag.

Aanvoerder Quinten Timber gaat zijn manschappen vanuit het middenveld aansturen. Daar wordt de Oranje-international vergezeld door Hwang In-beom en nummer 10 Antoni Milambo.

Gimenez keert terug in de spits. De Mexicaan liep 2,5 maand geleden tegen NAC Breda een hamstringblessure op en was de voorbije weken als invaller al goud waard met treffers tegen Manchester City en Fortuna Sittard. Gimenez wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Feyenoord moet het de komende maanden stellen zonder Jordan Lotomba, die eerder deze week op de training een onderbeenbreuk opliep. Hugo Bueno, Quilindschy Hartman, Ayase Ueda, Julián Carranza en Jeyland Mitchell zijn er evenmin bij.

Feyenoord leed vorig weekend duur puntenverlies tegen Fortuna (1-1). “We maken goede stappen, alleen ben ik niet blij met het aantal punten dat we hebben gepakt”, blikte Priske vooruit. “Ik had verwacht dat we er meer zouden hebben, wat we in mijn ogen ook verdienden. De statistieken ondersteunen dat ook.”

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Van Gelderen, Van Eijma, Van den Buijs, Wouters; Oukili, Roemeratoe, Van de Loo; Van der Water, Zawada, Margaret

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.