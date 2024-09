Sandro Tonali betovert Parijs na tien maanden schorsing: 'Een magnifieke prestatie'

Italië zorgde vrijdagavond voor een stunt door Frankrijk in Parijs met 1-3 te verslaan. Ondanks een razendsnelle achterstand wisten gli Azzurri het volledig om te buigen. Eén van de grote uitblinkers was Sandro Tonali, die onlangs terugkeerde op de velden na een schorsing voor het overtreden van de gokregels.

Tonali werd in oktober vorig jaar voor tien maanden geschorst en maakte in het EFL Cup-duel met Nottingham Forest, op 28 augustus, zijn rentree. Afgelopen weekend volgde ook zijn terugkeer in de Premier League.

Het was reden genoeg voor bondscoach Luciano Spalletti om de middenvelder van Newcastle United op te roepen voor de Nations League-duels met Frankrijk en aanstaande maandag tegen Israël.

Tonali was één van de absolute uitblinkers aan Italiaanse zijde en leverde met zijn hak een weergaloze assist op de even zo fraaie gelijkmaker van Federico Dimarco. Na afloop stak Spalletti de loftrompet over Tonali.

“Zijn prestatie was magnifiek", vertelde Spalletti bij RAI Sport. "We waren bang dat hij geen 90 minuten in zijn benen zou hebben, maar in de laatste vijf minuten sprintte hij langs de flank en ging hij zelf op doel af. We hebben een fantastische speler herontdekt.”

De geweldige gelijkmaker bracht Italië volledig terug in de wedstrijd, oordeelt Spalletti. “Dat was de sleutel tot de wedstrijd. Ze reageerden direct, het team probeerde ontspannen te spelen en speelde vervolgens de wedstrijd die ze wilden. Dus ik prijs ze dubbel en dwars."

Maandag komen Italië en Tonali weer in actie, in de Bozsik Arena in Budapest tegen Israël. De Israëli's verloren hun eerste groepswedstrijd, met 3-1 van België.