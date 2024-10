Salah schiet Liverpool op fantastische wijze naar tweede overwinning in Champions League

Liverpool heeft woensdag ook zijn tweede wedstrijd in de competitiefase van de Champions League winnend afgesloten. De manschappen van Arne Slot hadden in eigen huis genoeg overwicht om Bologna op de knieën te dwingen: 2-0. De doelpunten werden gemaakt door Alexis Mac Allister en Mohamed Salah. De laatste goal was het absolute hoogtepunt van de avond.

Liverpool begon ijzersterk aan de wedstrijd en maakte al in de elfde minuut de openingstreffer. Salah lepelde de bal vanaf de rechterkant naar de tweede paal, waar Liverpool opeens met een overmacht aan spelers opdook. Mac Allister kon de bal simpel binnenlopen: 1-0.

In de openingsfase dreigde Bologna overlopen te worden. Dominik Szoboszlai scoorde bijna in de negentiende minuut, maar zag de bal voorlangs gaan.

Na een half uur liet ook Bologna van zich horen. Door een fout in de opbouw bij Liverpool schoot Juan Miranda de bal op de lat. Kort daarna raakte Dan Ndoye met een doelpoging de paal.

Bologna werd ook kort na rust gevaarlijk. Riccardo Orsolini kon vanaf links vrij inschieten, maar zag Liverpool-keeper Alisson Becker redding brengen.

Daarna was het vooral Liverpool dat de klok sloeg. Goed werk van Gravenberch leverde Salah een schietkans op. De Egyptenaar schoot net naast.

In de 75ste minuut was het alsnog raak voor Salah, die vanaf rechts naar binnen dribbelen. Op het moment dat de vleugelspits ruimte zag voor het schot vond hij prachtig de verre kruising: 2-0.