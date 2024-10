'Salah had bij Liverpool fikse aanvaring met Slot: 'You're fucking crazy!''

Mohamed Salah was aan het begin van het seizoen niet direct enthousiast over Arne Slot, zo meldt Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Volgens de journalist, die het Engels voetbal volgt voor het dagblad, had de absolute sterspeler van Liverpool in de voorbereiding tijdens een trainingskamp een aanvaring met de Nederlandse manager, die toen net overgekomen was van Feyenoord.

Slot nam het bij Liverpool over van Jürgen Klopp, met wie Salah zijn voltallige periode op Anfield werkte. Voor de sterspeler van the Reds was het wennen toen Slot het overnam, zo schetst Van der Kraan in de podcast Kick-off.

"Salah heeft van de zomer lopen vloeken over wat die Slot allemaal van hem wilde", aldus Van der Kraan. "'You're fucking crazy', zei Salah op een gegeven moment. Dat ging om de intensiteit die Slot verlangt, wat de aanvallers allemaal moeten doen aan arbeid." De bron van Van der Kraan zit kort op het vuur. "Dit heb ik gehoord van jongens die bij dat trainingskamp waren."

Van der Kraan weet dat Slot 'best wel gecharmeerd' is van Darwin Núñez, die zondag een belangrijke rol speelde in de topper tegen Arsenal (2-2). "Núñez was door Jürgen Klopp afgeserveerd, maar het eerste dat Slot zag: die jongen kan lopen. Die heb ik nodig voor het afjagen van tegenstanders. Dat kan die Núñez geweldig."

Beide genoemde aanvallers waren beslissend tegen Arsenal. "Je zag dat Núñez een fantastische bal klaarlegde voor Salah. Die twee aanvallers waar Slot zo mee bezig is geweest in de zomer zorgen er wel voor dat hij gelijkspeelt."

Van der Kraan is onder de indruk van het werk van Slot bij Liverpool. "In de eerste helft was Arsenal de betere ploeg, maar Liverpool domineerde de tweede helft gewoon met het voetbal dat Slot speelt. Als je twee keer terugkomt van een achterstand dan kweekt dat wel geloof bij de spelers in het systeem van Slot."