Anass Salah-Eddine ziet in de slotfase van de winterse transferwindow zijn droom uitkomen: de 23-jarige linksback van FC Twente kan voor een bedrag van maximaal tien miljoen euro overstappen naar AS Roma. De transfer is in principe rond, maar volgens het Algemeen Dagblad is het niet honderd procent zeker dat de deal op tijd kan worden afgerond.

Er was in de eindfase van de winterse transfermarkt plots veel interesse voor Salah-Eddine. PSV informeerde, maar AS Roma kwam uiteindelijk tot een akkoord met FC Twente. De Romeinen zijn bereid maximaal tien miljoen euro te betalen voor Salah-Eddine, een droombedrag voor de Tukkers.

AS Roma en Salah-Eddine zijn maandagmiddag aan een race tegen de klok begonnen om de deal op tijd af te ronden. Salah-Eddine stapte aan het eind van de middag in een privëvliegtuig naar de Italiaanse hoofdstad, waar hij 's avonds medisch gekeurd moet gaan worden.

Er zal Roma alles aan gelegen zijn de formaliteiten snel af te ronden. De transfermarkt in Italië sluit maandagavond om 23:59 uur. In Nederland is dat overigens een dag later.

Als de transfer op tijd afgerond kan worden, kan Salah-Eddine woensdag al debuteren voor AS Roma. Dan spelen de hoofdstedelingen in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen AC Milan.

FC Twente zou de transfersom van Salah-Eddine heel goed kunnen gebruiken. De Tukkers zijn in financieel opzicht nog altijd aan het opkrabbelen van het bijna-faillissement in 2019, toen de club op de valreep werd gered door de gemeente Enschede.

Salah-Eddine zou de achtste duurste uitgaande transfer van Twente ooit worden. Dusan Tadic geldt nog altijd als de duurste FC Twente-speler ooit. De Serviër ging in 2014 voor 14 miljoen euro naar Southampton. Een jaar geleden verkocht Twente Manfred Ugalde voor 13 miljoen euro aan Spartak Moskou, de tweede duurste uitgaande transfer van de club ooit.